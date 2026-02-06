Ceará defende tabu de dez jogos contra o Fortaleza em Clássicos-Rei

Foto: Samuel Setubal Clássico-Rei tem lugar garantido na Série B 2026

Resumo Ceará soma quatro vitórias e seis empates nos últimos confrontos

Última vitória do Fortaleza foi em 1º de abril de 2023, pela final do Cearense

Vovô teve três técnicos diferentes em Clássicos-Rei neste período, enquanto o Leão teve dois

A rivalidade que movimenta o Clássico-Rei tem um elemento extra nos últimos encontros entre Ceará e Fortaleza e estará à prova no próximo domingo, 8, a partir das 18 horas, no Castelão: a invencibilidade do Alvinegro diante do Tricolor, um tabu que já dura há dez jogos.

São quatro vitórias do Vovô e seis empates neste recorte, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A. O duelo de domingo, válido pela terceira rodada da segunda fase do Estadual, será o primeiro de 2026. É possível ainda que os rivais se encontrem em uma eventual final do Manjadinho, também no Nordestão e na Copa do Brasil e já há dois duelos confirmados na Série B.

O triunfo mais recente do Leão no principal duelo do futebol local foi no dia 1º de abril de 2023, pelo primeiro jogo da final do Cearense. O time do Pici ganhou por 2 a 1, com gols de Caio Alexandre e Lucas Sasha, e abriu vantagem para conquistar o inédito pentacampeonato estadual — que foi confirmado com um empate por 2 a 2 no embate de volta.

Portanto, já são 1.041 dias desde a última vitória do Fortaleza no Clássico-Rei — ou dois anos, dez meses e quatro dias. Em um recorte mais amplo, de 15 jogos, o Ceará também segue soberano no confronto: sete triunfos alvinegros, seis empates e apenas dois resultados positivos dos tricolores.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Fabiano e Pochettino em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Os embates durante o tabu de dez jogos aconteceram em diferentes circunstâncias: começaram com o penta do Leão e passaram por dois títulos do Vovô; tinham o Ceará em duas temporadas na Série A, com o Fortaleza consolidado no Brasileirão, e depois o reencontro na elite — os dois acabaram rebaixados no ano passado.

A equipe de Porangabuçu teve três treinadores diferentes que disputaram Clássicos-Rei neste período: o paraguaio Gustavo Morínigo participou de um, Vagner Mancini esteve à beira do campo em quatro — foi campeão cearense em 2024 — e Léo Condé comandou o time nas outras cinco vezes — levantou a taça estadual em 2025.

Condé foi quem mais vezes esteve no duelo ao longo do tabu e também quem mais saiu vitorioso: foram três triunfos, além de dois empates, com direito a um título. Mancini conseguiu uma vitória e três igualdades, com uma delas levando à disputa de pênaltis e acabando com resultado positivo e título do Ceará.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Juan Carlos Vojvoda e Léo Condé em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Do lado do escrete do Pici, Juan Pablo Vojvoda esteve em nove dos dez confrontos e amargou boa parte do jejum de vitórias diante do maior rival — as quatro derrotas e mais cinco empates. O também argentino Martín Palermo foi quem comandou o Fortaleza no outro duelo, justamente o mais recente, em 6 de novembro do ano passado, que acabou com empate por 1 a 1, pela Série A.

Com as equipes em diferentes divisões em 2023 e 2024, a maioria dos clássicos foi pelo Campeonato Cearense. Foram sete partidas pelo Estadual, sendo cinco em finais, com cinco igualdades e dois triunfos do Alvinegro. Houve um encontro pelo Nordestão de 2024 e dois pelo Brasileirão de 2025.

Dos atuais elencos dos dois times, são poucos jogadores que estavam presentes entre a última vitória do Fortaleza e o início da invencibilidade do Ceará em Clássicos-Rei. Do lado alvinegro, o goleiro Richard e o volante Richardson seguem em Porangabuçu; entre os tricolores, Brítez, Lucas Sasha, Pochettino, Lucas Crispim e Moisés estavam no grupo de 2023.

Clássico-Rei: o tabu de dez jogos entre Ceará x Fortaleza

Ceará 2x2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2023 Fortaleza 3x3 Ceará - Campeonato Cearense 2024 Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2024 Fortaleza 0x0 Ceará - Campeonato Cearense 2024 Ceará 1(3) x (2)1 Fortaleza - Campeonato Cearense 2024 Fortaleza 1x2 Ceará - Campeonato Cearense 2025 Fortaleza 0x1 Ceará - Campeonato Cearense 2025 Ceará 1x1 Fortaleza - Campeonato Cearense 2025 Fortaleza 0x1 Ceará - Brasileirão Série A 2025 Ceará 1x1 Fortaleza - Brasileirão Série A 2025

Clássico-Rei: técnicos do Ceará no tabu

Gustavo Morínigo: 1 empate

Vagner Mancini: 3 empates e 1 vitória

Léo Condé: 3 vitórias e 2 empates

Clássico-Rei: técnicos do Fortaleza no tabu