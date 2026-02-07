Festa olímpica começa com cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Os Alberto Tomba e Deborah Compagnoni acendem a chama olímpica em Milão

A Itália deu início aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina com uma cerimônia de abertura realizada simultaneamente em quatro sedes, o estádio de San Siro, em Milão, e as localidades alpinas de Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno.

Pontualmente às 20 horas locais (16 horas no horário de Brasília) desta sexta-feira, 6, a cerimônia começou com dezenas de artistas e bailarinos no gramado de San Siro, onde os primeiros compassos do espetáculo deram o tom: celebrar a beleza e a cultura italiana.

O mito gregos de Eros e Psiquê à música de três dos grandes compositores do país: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini.

Não houve muita espera até que um dos momentos mais aguardados fosse anunciado, apenas 15 minutos após o início: Mariah Carey em San Siro cantando em italiano, especificamente o clássico "Nel Blu Dipinto Di Blu" (popularmente conhecido como "Volare"), com o qual Domenico Modugno venceu o Festival de San Remo em 1958, seguido por "Nothing is impossible", em inglês.

Se a Rainha Elizabeth II chegou ao estádio para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres-2012 em um vídeo de ficção guiado por James Bond, interpretado pelo ator Daniel Craig, desta vez foi em um bonde número 26 conduzido pelo lendário ex-campeão de motociclismo Valentino Rossi, transportando o presidente da Itália, Sergio Mattarella, que ocupava o lugar de honra no camarote ao lado da presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

Muito próximo de ambos estava o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, uma das personalidades políticas presentes no evento. O republicano foi alvo de protestos de estudantes em Milão e vaias chegaram a ser ouvidas no estádio.

Outros dois momentos muito aguardados da cerimônia são o tradicional desfile das delegações nacionais, que começou em seguida e, pela primeira vez, foi dividido em quatro locais, e a cerimônia com a chama olímpica, que acendeu duas piras, uma sob o Arco da Paz em Milão e a outra na Piazza Dibona, em Cortina d'Ampezzo.

O desfile simultâneo em quatro sedes e as duas piras olímpicas são o símbolo perfeito de uma edição dos Jogos Olímpicos espalhada por três regiões do norte da Itália e por um território de 22 mil km².

Os porta-bandeiras do Brasil foram o esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen (em Milão) e a atleta do skeleton Nicole Silveira (em Cortina d'Ampezzo). A ginasta Rebeca Andrade foi uma das atletas internacionais a conduzir a bandeira olímpica.

O objetivo dos organizadores era aproveitar ao máximo as instalações existentes para minimizar o impacto econômico e ambiental, após as edições recentes (Sochi-2014, Pyeongchang-2018 e Pequim-2022) terem sido particularmente criticadas por ambas as questões.

Com o retorno aos Alpes, os Jogos de Inverno recuperam parcialmente sua essência, naquela que será a terceira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, depois de Cortina 1956 e Turim 2006, e a quarta no geral, levando em consideração o evento de verão em Roma 1960. (AFP)



