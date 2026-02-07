Mozart e Carpini ajustam peças e lidam com dúvidas na véspera do Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal Pochettino e Matheus Araújo podem ser peça-chave de suas respectivas equipes no primeiro Clássico-Rei de 2025

Mozart Santos e Thiago Carpini ajustam as últimas peças do tabuleiro para o Clássico-Rei deste domingo, 8, pelo Campeonato Cearense. A um dia do primeiro encontro entre Ceará e Fortaleza na temporada, os dois treinadores ainda têm dúvidas na montagem das equipes e podem lidar com até três desfalques.

Do lado alvinegro, o lateral-direito Alex Silva foi ausência na rodada passada, quando o Ceará goleou o Horizonte, e segue como dúvida para o clássico. O jogador se recupera de um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita. Caso não tenha condições de jogo, Rafael Ramos deve ser mantido na titularidade.

A tendência é que Mozart repita a escalação utilizada nos compromissos mais recentes. O Ceará chega para o embate contra o maior rival invicto no Campeonato Cearense, com o melhor ataque da competição, 16 gols marcados, classificado para a semifinal e embalado por três goleadas consecutivas, sobre Floresta, Ferroviário e Horizonte.

No Tricolor, Carpini ainda busca a formação ideal para elevar o nível das atuações e convive com um elenco incompleto, especialmente pela ausência de um lateral-esquerdo de origem. Diante das lacunas no plantel, o treinador tem adotado o esquema 3-5-2, mas pode enfrentar problemas justamente na montagem da trinca de zagueiros.

Titulares, os argentinos Emanuel Brítez, capitão do Leão, e Tomás Cardona são dúvidas para o clássico. O primeiro sentiu dores no tornozelo direito durante o aquecimento para a partida contra o Iguatu, no sábado passado, 31, e acabou vetado daquele duelo. Em entrevista coletiva, Thiago Carpini revelou que o camisa 2 chegou a ser medicado para tentar atuar, mas voltou a sentir o incômodo antes do início do jogo.

Já o segundo sofreu um corte na cabeça após uma disputa aérea contra o Iguatu. Ele chegou a voltar a campo no mesmo jogo, mas depois foi substituído. O camisa 6 tem seguido uma rotina de trabalhos à parte nesta semana — dentro de protocolo de concussão —, com treinos específicos e sem contato de cabeça com a bola.

Caso os argentinos não estejam aptos, Carpini terá à disposição apenas Gazal, Luan Freitas e o jovem Kauã Rocha para o setor. A expectativa é que ao menos um ods argentinos vá para o jogo, ainda que no sacrifício.

No ataque, a dúvida envolve Moisés, que negocia uma transferência para o Santos. O atacante segue treinando normalmente no Pici e, até o momento, não houve qualquer sinalização da diretoria à comissão técnica sobre uma possível ausência no Clássico-Rei.

Por outro lado, o treinador tricolor ganha o retorno de Pierre, que deve assumir a vaga de Rodrigo no time titular e formar dupla com Sasha. O meio-campista é considerado peça-chave no Leão, sobretudo na construção das jogadas. O lateral-direito Paulinho, ex-Vasco, e o atacante Vitinho, ex-Tijuana, estão regularizados e podem estrear.

Assim como o Ceará, o Fortaleza também chega invicto ao confronto pelo Campeonato Cearense, ostenta a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido, e tem classificação para a semifinal encaminhada — só uma combinação de três resultados, incluindo goleadas, impediria a classificação. Ainda assim, o empate com o Iguatu na última rodada, mesmo com um jogador a mais, gerou desconfiança entre os tricolores.