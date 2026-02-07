Primeiro Clássico-Rei de 2026 tem enxurrada de estreantes dos dois lados

O Clássico-Rei deste domingo, 8, às 18 horas, na Arena Castelão, coloca frente a frente Ceará e Fortaleza em um cenário pouco usual. Apesar do peso histórico do confronto e da familiaridade entre os clubes, este será o primeiro embate entre as equipes na temporada 2026, em meio a elencos que ainda se ajustam e buscam identidade.

Mesmo em processo de construção, nenhum dos lados entra completamente no escuro. O duelo reúne dois grupos formados pela mescla entre jogadores experientes e uma grande quantidade de atletas recém-chegados, muitos deles com a possibilidade de viver o Clássico-Rei pela primeira vez.

Entre os nomes mais rodados do Ceará, Richardson é quem carrega o maior histórico diante do rival, com 25 jogos disputados, somando 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Atual artilheiro e principal nome do ano alvinegro até aqui, Vina também se destaca entre os veteranos alvinegros contra o Leão, com 19 partidas no clássico, além de Richard, Bruno Ferreira e Fernandinho, que ajudam a sustentar a base mais experiente do elenco do Vovô.

Do lado do Fortaleza, Moisés e Pochettino lideram a lista de atletas com mais participações em Clássico-Rei pelo Tricolor. Moisés soma 16 jogos diante do Ceará, enquanto Pochettino participou de 12 confrontos. Ao lado deles, nomes como Brítez, Lucas Sasha e Lucas Crispim também já conhecem bem o ambiente do duelo.

Ainda assim, o que mais chama atenção é o número de possíveis estreantes. O Ceará lidera essa estatística, com até 21 jogadores que estão aptos a disputar o Clássico-Rei pela primeira vez. Parte deles já integrava o elenco em 2025, mas sem ter entrado em campo no confronto, além de seis novas contratações e nove atletas promovidos da base, muitos com experiência apenas em embates diante do rival das categorias inferiores.

Entre jogadores que já estavam no clube em 2025, mas ainda não estrearam no Clássico-Rei, aparecem nomes como Éder e Matheus Araújo, enquanto entre as contratações recentes figuram Alex Silva, Fernando e Matheusinho, além do recém anunciado Ronald, que está regularizado. A lista se completa com atletas oriundos das categorias de base, como Gilmar e Melk.

No Leão, a tendência é de até 13 estreantes no primeiro Clássico-Rei do ano. O número menor se explica pela maior presença de jogadores veteranos no elenco tricolor, que conta com 11 atletas já habituados ao duelo. Entre os recém-chegados que podem ser utilizados, estão Luan Freitas e Maílton, além de atletas que não atuaram nos clássicos de 2025, como Lucas Gazal e Rodrigo.

Após a finalização do planejamento inicial para o confronto, o lateral Paulinho e o atacante Vitinho também tiveram suas situações regularizadas e passaram a ficar à disposição da comissão técnica.