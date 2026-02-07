Quarteto disputa vagas nas semifinais do Cearense na abertura da rodada final da 2ª fase

Foto: Montagem sobre fotos de: João Marcos Lima/ADI e IAGO FERREIRA / Ferroviário AC Iguatu, Horizonte, Floresta e Ferroviário se enfrentam por uma vaga nas semifinais do estadual

Na tarde deste sábado, 7, o Campeonato Cearense conhecerá dois semifinalistas. Com uma diferença de pontos pequena em ambos os grupos, Ferroviário, Horizonte, Iguatu e Floresta disputam as vagas. O Ceará já se classificou e o Fortaleza só fica de fora em caso de hecatombe.

Em contraste com a fase anterior, os duelos são intergrupos, com o Ferroviário recebendo o Iguatu no estádio Presidente Vargas e o Horizonte recebendo o Floresta no Domingão. Os confrontos serão realizados simultaneamente, ambos às 16h30min.

No Grupo C, Ferrão e Galo do Tabuleiro estão empatados com um ponto e com o mesmo saldo de gols, tendo o time da Região Metropolitana a vantagem do desempate pela menor quantidade de cartões vermelhos no certame. No Grupo D, o Iguatu tem um ponto a mais que o Floresta, dois do Azulão contra um do Verdão.

Com isto, o cenário entre Horizonte e Ferroviário é bem aberto. Caso as equipes tenham resultados iguais na rodada, o time que tiver melhor saldo ou marcado mais gols no seu jogo vai garantir a classificação — que pode ainda ser definida pela diferença de cartões amarelos.

Na outra chave, o Floresta se classifica em caso de vitória somada a empate ou derrota do Iguatu. Se o Alviverde empatar, o time do Centro-Sul teria de ser derrotado por dois gols de diferença para se classificar. Em caso de derrota do Lobo da Vila, o Iguatu se classifica.

É válido lembrar que o Ceará não pode mais ser ultrapassado pelas equipes que compõem a chave D, garantindo a classificação e o mando de campo do segundo jogo das semifinais. O Fortaleza, por sua vez, lidera o grupo D e só será ultrapassado caso Horizonte ou Ferroviário vençam seus jogos e tirem uma diferença de cinco gols de saldo. Os dois podem até avançar, mas ambos precisariam vencer, o Tricolor teria de perder o Clássico-Rei e a diferença considerável de saldo teria de ser revertida.

Nenhuma das quatro equipes que entrarão em campo neste sábado venceu jogos na segunda fase. Isto ocorre por causa dos embates contra a dupla Clássico-Rei. Ferroviário e Horizonte foram goleados pelo Alvinegro, enquanto o Floresta perdeu para o Tricolor e o Iguatu conseguiu segurar um empate contra o Leão.

O Azulão, inclusive, é o time que mais se destaca entre os que aspiram a uma vaga na semifinal. Invicta mesmo tendo enfrentado Ceará e Fortaleza, a equipe se notabiliza por um forte sistema defensivo, tendo sofrido quatro gols em seis partidas.

Do lado coral, o ataque preocupa. Foram cinco gols em em cinco partidas na primeira fase e apenas uma bola na rede desde então — o gol de honra na goleada de 5 a 1 contra o Ceará.



O Verdão da Vila, apesar de ser visitante, se sente em casa no estádio Domingão. Isto ocorre porque o clube da Capital manda seus jogos na praça esportiva metropolitana, podendo diminuir parte do "fator casa" que seria obtido pelo Galo do Tabuleiro. A equipe de Leston Júnior sofre poucos gols e vem aprendendo a ser uma equipe mais eficiente neste Estadual.

O Horizonte, por sua vez, se classificou com somente um ponto a mais que o Quixadá, que luta contra o rebaixamento, na primeira fase e sofreu um 4 a 0 para o Ceará na rodada passada.

Apesar do último resultado adverso, os comandados de Adriano Albino têm uma boa postura em campo, se destacando por serem organizados, competitivos e por fazerem um bom jogo de transição.