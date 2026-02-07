Logo O POVO+
Quarteto disputa vagas nas semifinais do Cearense na abertura da rodada final da 2ª fase
Esportes

Quarteto disputa vagas nas semifinais do Cearense na abertura da rodada final da 2ª fase

Com diferença de pontos pequenas em ambos os grupos, Ferroviário e Horizonte no grupo C, junto de Iguatu e Floresta no D, disputam as vagas para a próxima fase
Iguatu, Horizonte, Floresta e Ferroviário se enfrentam por uma vaga nas semifinais do estadual (Foto: Montagem sobre fotos de: João Marcos Lima/ADI e IAGO FERREIRA / Ferroviário AC)
Foto: Montagem sobre fotos de: João Marcos Lima/ADI e IAGO FERREIRA / Ferroviário AC Iguatu, Horizonte, Floresta e Ferroviário se enfrentam por uma vaga nas semifinais do estadual

Na tarde deste sábado, 7, o Campeonato Cearense conhecerá dois semifinalistas. Com uma diferença de pontos pequena em ambos os grupos, Ferroviário, Horizonte, Iguatu e Floresta disputam as vagas. O Ceará já se classificou e o Fortaleza só fica de fora em caso de hecatombe.

Em contraste com a fase anterior, os duelos são intergrupos, com o Ferroviário recebendo o Iguatu no estádio Presidente Vargas e o Horizonte recebendo o Floresta no Domingão. Os confrontos serão realizados simultaneamente, ambos às 16h30min.

No Grupo C, Ferrão e Galo do Tabuleiro estão empatados com um ponto e com o mesmo saldo de gols, tendo o time da Região Metropolitana a vantagem do desempate pela menor quantidade de cartões vermelhos no certame. No Grupo D, o Iguatu tem um ponto a mais que o Floresta, dois do Azulão contra um do Verdão.

Com isto, o cenário entre Horizonte e Ferroviário é bem aberto. Caso as equipes tenham resultados iguais na rodada, o time que tiver melhor saldo ou marcado mais gols no seu jogo vai garantir a classificação — que pode ainda ser definida pela diferença de cartões amarelos. 

Na outra chave, o Floresta se classifica em caso de vitória somada a empate ou derrota do Iguatu. Se o Alviverde empatar, o time do Centro-Sul teria de ser derrotado por dois gols de diferença para se classificar. Em caso de derrota do Lobo da Vila, o Iguatu se classifica.

É válido lembrar que o Ceará não pode mais ser ultrapassado pelas equipes que compõem a chave D, garantindo a classificação e o mando de campo do segundo jogo das semifinais. O Fortaleza, por sua vez, lidera o grupo D e só será ultrapassado caso Horizonte ou Ferroviário vençam seus jogos e tirem uma diferença de cinco gols de saldo. Os dois podem até avançar, mas ambos precisariam vencer, o Tricolor teria de perder o Clássico-Rei e a diferença considerável de saldo teria de ser revertida.

Nenhuma das quatro equipes que entrarão em campo neste sábado venceu jogos na segunda fase. Isto ocorre por causa dos embates contra a dupla Clássico-Rei. Ferroviário e Horizonte foram goleados pelo Alvinegro, enquanto o Floresta perdeu para o Tricolor e o Iguatu conseguiu segurar um empate contra o Leão.

O Azulão, inclusive, é o time que mais se destaca entre os que aspiram a uma vaga na semifinal. Invicta mesmo tendo enfrentado Ceará e Fortaleza, a equipe se notabiliza por um forte sistema defensivo, tendo sofrido quatro gols em seis partidas.

Do lado coral, o ataque preocupa. Foram cinco gols em em cinco partidas na primeira fase e apenas uma bola na rede desde então — o gol de honra na goleada de 5 a 1 contra o Ceará.

O Verdão da Vila, apesar de ser visitante, se sente em casa no estádio Domingão. Isto ocorre porque o clube da Capital manda seus jogos na praça esportiva metropolitana, podendo diminuir parte do "fator casa" que seria obtido pelo Galo do Tabuleiro. A equipe de Leston Júnior sofre poucos gols e vem aprendendo a ser uma equipe mais eficiente neste Estadual.

O Horizonte, por sua vez, se classificou com somente um ponto a mais que o Quixadá, que luta contra o rebaixamento, na primeira fase e sofreu um 4 a 0 para o Ceará na rodada passada.

Apesar do último resultado adverso, os comandados de Adriano Albino têm uma boa postura em campo, se destacando por serem organizados, competitivos e por fazerem um bom jogo de transição.

