Ceará e Fortaleza travam primeiro Clássico-Rei de 2026

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC e Leonardo Moreira/Fortaleza EC Meia Vina, do Ceará, e atacante Bareiro, do Fortaleza, são os artilheiros das equipes em 2026

Ano de reconstrução, nova realidade financeira e o desafio de voltar à elite do futebol brasileiro. É nesse contexto que Ceará e Fortaleza chegam para o primeiro Clássico-Rei da temporada, válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, neste domingo, 8, às 18 horas, na Arena Castelão.

Em relação à tabela, o embate pouco impacta no Manjadinho, já que Vovô e Leão estão garantidos nas semifinais. Ainda assim, o clássico pode mexer com o ambiente das equipes na sequência do calendário.

Mandante do confronto, o Ceará é líder do Grupo D, dono da melhor campanha geral e ostenta o ataque mais goleador da competição. A equipe está invicta no Estadual, engatou três goleadas consecutivas, vive momento de confiança junto ao torcedor e ainda defende um tabu de dez jogos sem perder para o maior rival.

Apesar de ter sido um dos principais alvos da torcida alvinegra após o rebaixamento para a Série B, Vina permaneceu no clube e começou o ano como protagonista do Vovô. Ele lidera as participações diretas em gols do elenco, com sete, e divide a artilharia da competição com o companheiro Matheus Araújo, ambos com quatro tentos.

O técnico Mozart não deve promover mudanças na equipe titular. Mesmo que o lateral-direito Alex Silva, um dos reforços para 2026, se recupere de lesão, o português Rafael Ramos deve ser mantido entre os 11. O ex-Coritiba é a única dúvida no elenco alvinegro. A novidade pode ser a presença do zagueiro Ronald Carvalho, regularizado na sexta-feira e apto para atuar.

Do lado tricolor, o momento é de desconfiança do torcedor pelas atuações abaixo do esperado, embora o Leão também chegue invicto ao Clássico-Rei no Campeonato Cearense. A defesa é a menos vazada da competição, com apenas um gol sofrido em seis partidas.

O técnico Thiago Carpini ainda busca a formação ideal em meio à ausência de peças importantes após uma profunda reformulação no elenco. O Tricolor do Pici, inclusive, não conta com lateral-esquerdo de origem, o que levou o treinador a apostar no esquema 3-5-2, com Lucas Crispim atuando como ala.

Apesar do rebaixamento em 2025, o centroavante Adam Bareiro encerrou a temporada valorizado pelo faro de gol. O paraguaio é a principal esperança ofensiva da torcida tricolor, artilheiro do time em 2026, com três gols, e marcou diante do Ceará no último Clássico-Rei, pela Série A, em novembro passado.

Carpini pode ter problemas para escalar a zaga titular. Tratados como dúvidas ao longo da semana por problemas físicos, os argentinos Tomás Cardona e Emanuel Brítez participaram do treino aberto realizado neste sábado, 7, e devem ser relacionados. A questão que permanece é se começam jogando.

Vendido ao Santos na sexta-feira, Moisés não participou do treino aberto de ontem e não deve mais vestir a camisa do Fortaleza. Apesar da negociação, ainda havia a possibilidade de o atacante se despedir no clássico.

A boa notícia fica por conta dos retornos de Pierre, recuperado de lombalgia e peça-chave no meio-campo, e de Vitinho, reforço para o ataque que está regularizado e pode estrear.

Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2026: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Matheus Araújo. Téc: Mozart

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Matheus Araújo. Téc: Mozart Fortaleza

3-5-2: Brenno; Brítez (Luan Freitas), Gazal e Cardona (Luan Freitas); Mailton, Sasha, Pierre, Rodrigo (Vitinho, Ryan ou Ronald) e Lucas Crispim; Bareiro e Pochettino

Ceará x Fortaleza pelo Cearense 2026: ficha técnica

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18 horas

Data: 8/2/2026

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar

VAR: Magno Cordeiro

Ceará x Fortaleza pelo Cearense 2026: onde assistir