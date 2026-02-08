Ceará encerra preparação para o primeiro Clássico-Rei de 2026

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC O Ceará finalizou o último treino antes do Clássico Rei

O Ceará fez seu treino de apronto para o primeiro Clássico-Rei de 2026 na tarde deste sábado, 7, no Porangabuçu. A atividade foi marcada por ajustes táticos e trabalhos em campo voltados para a parte técnica, além de exercícios setorizados e atenção especial às bolas paradas ofensivas e defensivas, buscando corrigir detalhes.

Ceará e Fortaleza se enfrentam às 18 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Do lado alvinegro, o lateral-direito Alex Silva é dúvida para a partida devido a um desconforto muscular na coxa direita. Rafael Ramos deve seguir como titular na posição.

Em campo, o Vozão vive um bom momento na competição e ostenta o melhor ataque, com 16 gols marcados. A equipe alvinegra tem 100% de aproveitamento na segunda fase do Estadual, liderando o Grupo D com seis pontos, depois de vitórias expressivas sobre Ferroviário e Horizonte. O desempenho reforça a confiança do elenco para o duelo diante do rival.

Além disso, o Ceará entra no Clássico-Rei já com a vaga garantida nas semifinais do Campeonato Cearense, assegurada com antecedência graças à campanha sólida até aqui. Mesmo classificado, o time trata o clássico como prioridade, tanto pelo peso da rivalidade quanto pela importância de manter o ritmo e a boa fase para a sequência decisiva do Estadual.