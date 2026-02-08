Ferroviário e Floresta vencem seus jogos e garantem vaga na semifinal do Cearense

Foto: IAGO FERREIRA/Ferroviário ￼KIUAN marcou de cobertura na vitória do Ferroviário

Ferroviário e Floresta venceram Iguatu e Horizonte e se classificaram para as semifinais do Campeonato Cearense. Ambas as partidas aconteceram na tarde deste sábado, 7, com o Ferrão superando o Azulão por 2 a 0 no Presidente Vargas, e o Lobo da Vila triunfando perante o Galo do Tabuleiro por 1 a 0 no Domingão.

Agora, as equipes se preparam para os duelos da próxima fase, com o Verdão enfrentando o Ceará, e o Tubarão realizando o Clássico das Cores contra o Fortaleza. Apesar de não terem sido divulgadas os horários das semifinais, os jogos de ida deve ocorrer no fim de semana dos dias 14 e 15, com as partidas de volta acontecendo uma semana depois.

O Ferrão chegava em seu jogo dependendo apenas de si, uma vez que uma vitória selaria praticamente a classificação. Do outro lado, o Floresta precisava torcer por um triunfo ou empate coral e vencer sua partida, para superar o Iguatu em número de pontos.

O Azulão e o Galo do Tabuleiro, agora, esperam a definição do horário da disputa do 5º lugar do Campeonato Cearense, que confere ao vencedor uma vaga na Série D de 2027.

Ferroviário 2x0 Iguatu: o jogo

O início da partida se desenhou como o esperado, com o time do Centro Sul postado na defesa e cedendo poucos espaços ao Ferroviário, enquanto os mandantes circulavam bastante a bola, mas não conseguiam gerar grandes chances. O Iguatu chegou a arriscar alguns contra-ataques, mas sem assustar a meta do goleiro Sivaldo.

Aos 13 minutos, a equipe coral conseguiu boa troca de passes pela faixa central do campo, e Kiuan, que recuperou a titularidade na segunda fase do torneio, saiu cara a cara com Zé Rafael e abriu o placar para o Tubarão da Barra. Com o tento anotado, o Ferrão baixou suas linhas, marcou mais na altura do meio-campo e não foi ameaçado pelo adversário até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Iguatu foi para cima e buscou o gol de empate a todo custo. Contudo, a equipe interiorana continuou tendo dificuldades em ser eficiente. O Ferroviário, por sua vez, teve uma postura cautelosa e no último minuto de jogo, fechou o placar com Carlinhos após contra-ataque.

Horizonte 0x1 Floresta: o jogo

Disputado no estádio Domingão, ambas as equipes se sentiam em casa no duelo. O Horizonte por ser de fato o time da cidade e o Floresta por mandar seus jogos na praça esportiva. Em campo, ambos os times começaram a partida com cautela, criando poucas chances claras nos minutos iniciais da primeira etapa.

Foi somente aos 27 minutos que o Verdão conseguiu tirar o zero do placar. O time da Vila Manoel Sátiro construiu uma boa jogada pelo lado esquerdo do campo e, com uma inversão de bola, acionou Cedric na ala direita. O camisa 14 foi para cima do marcador e, após superá-lo, acertou um chute no canto do goleiro Frank.

No segundo tempo, o Horizonte subiu suas linhas de marcação e tentou recuperar a bola no último terço para construir rápido. O Alviverde, por sua vez, preencheu a grande área e apostou bastante nos contra-ataques. No momento sem bola, o clube da Capital era bastante faltoso e gostava de parar as jogadas ainda no meio-campo.

Confrontos das Semifinais