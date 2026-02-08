Fortaleza recebe apoio e calor da torcida antes do primeiro Clássico-Rei de 2026

O clima de apronto para o primeiro Clássico-Rei de 2026 foi diferente do habitual no Fortaleza. Em vez do tradicional ambiente mais fechado e reservado que costuma anteceder o confronto mais decisivo do Campeonato Cearense, o clube optou por dividir com o torcedor o último treino antes do duelo, abrindo as portas no fim da tarde de ontem, do Alcides Santos, no Pici, para o torcedor demonstrar sua aproximação e apoio ao Tricolor antes de a bola rolar hoje, na Arena Castelão.

Ainda que sem lotação máxima, o torcedor tricolor compareceu em bom número e fez questão de marcar território durante todo o período em que esteve nas arquibancadas da sede do Leão. Cantos, incentivos e manifestações de apoio ritmaram a atividade, com o torcedor tendo como principal objetivo passar confiança para o grupo de Thiago Carpini no primeiro grande desafio do ano.

Isso porque o Clássico-Rei chega em um contexto particular. Fortaleza e Ceará já garantiram, de forma antecipada, a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense, ainda na segunda rodada da segunda fase. Por isso, o confronto não tem peso classificatório, mas ganha valor pela oportunidade de as equipes demonstrarem evolução dentro de campo. Do lado tricolor, a torcida espera ver o time ser capaz de apresentar um futebol mais consistente que o jogado atualmente diante do maior rival e, de bônus, ainda quebrar um tabu que já dura dez partidas.

O comportamento nas arquibancadas do Pici foi justamente nesse sentido: o ambiente foi de apoio constante, com o torcedor buscando transmitir confiança e mostrando a importância da partida para quem estará presente nas arquibancadas ao longo do processo de evolução buscado pela equipe. Ao fim da atividade, buscando sentir mais desse calor e desse empurrão, os jogadores se aproximaram da grade, tiraram fotos, distribuíram autógrafos e camisas, reforçando entender a mensagem passada por quem esteve presente.

Assim, antes mesmo de a bola rolar, o Fortaleza iniciou o primeiro Clássico-Rei de 2026 envolvido por um clima de incentivo. Mais do que um treino de apronto, a tarde serviu para aproximar time e torcida e para deixar claro que, independentemente do momento da temporada, o clássico já começou com o apoio vindo das arquibancadas.