Tapia defende pênaltis e Palmeiras vence Corinthians na Super Copa do Brasil Feminina

Foto: Rafael Ribeiro / CBF ￼BIA Zaneratto marcou para o Palmeiras na final

O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 4 em uma disputa de pênaltis emocionante, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e se tornou campeão da Supercopa do Brasil Feminina, neste sábado, na Arena Barueri. A goleira Tapia foi a grande heroína do título palmeirense ao defender três pênaltis, o primeiro de Gabi Zanotti e o último de Tamires, duas ídolos corintianas.

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil.

O Corinthians teve controle no meio de campo e dominou o jogo desde o início, não à toa Jaqueline abriu o placar ainda aos cinco minutos, ao receber lançamento de Duda Sampaio pela direita e avançar em direção área. Então, pedalou e se livrou da marcação para marcar. Aos 16 minutos, a goleira alvinegra Lele deixou o campo de maca após um choque de cabeça e foi substituída por Nicole, mas passa bem.

Erros defensivos das palmeirenses foram bem aproveitados pelas corintianas para criar oportunidades de ampliar, mas a conclusão das jogadas deixava a desejar. Boas chances foram desperdiçadas e, após a parada técnica, o time alviverde conseguiu equilibrar a partida.

Um cruzamento longo e preciso de Andressinha terminou no primeiro gol de Bia Zaneratto, de cabeça, em seu retorno ao Palmeiras, que aproveitou bem o momento em que cresceu no jogo.

Mesmo com a melhora do rival, o Corinthians continuou criando e desperdiçou oportunidades de voltar à frente do placar. Reclamações alviverdes por um pênalti não marcado após a bola tocar na mão de Gabi Zanotti também marcaram o primeiro tempo.

O segundo tempo se desenhou com muito equilíbrio. As corintianas continuaram desperdiçando boas oportunidades, enquanto as palmeirenses cresciam sustentadas pela qualidade do passe de Andressinha.

Depois de um chute desviado de Andressa Alves que parou no travessão, o Corinthians passou a criar menos e viu o Palmeiras tomar conta do jogo, a ponto de constituir pressão no campo adversário. Érika chegou a tirar uma bola de cima da linha para salvar o time alvinegro nos minutos finais, por isso a decisão foi para os pênaltis.

Bia Zaneratto converteu o primeiro pênalti para o Palmeiras e Gabi Zanotti desperdiçou para o Corinthians ao parar na goleira Tapia. Poliana ampliou, antes de Vic Albuquerque converter o primeiro para as corintianas.

Duda Santos fez o terceiro para o lado alviverde e Thaís guardou o segundo do time alvinegro, que voltou para o jogo em seguida, já que Nicole defendeu cobrança de Gláucia e Letícia fez o dela. Uma cobrança para fora da palmeirense Brena deixou o Corinthians a um pênalti de garantir o título, responsabilidade que coube a Jhonson, frustrada por defesa de Tapia.

Com tudo igual, foram necessárias as cobranças alternadas. Nicole abriu convertendo e jogando a pressão ao Corinthians, que também fez, com Robledo. Thainá Maranhão fez e Tapia defendeu pênalti de Tamires para dar o título ao Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 (5) X (4) 1 CORINTHIANS

PALMEIRAS: Kathe Tapia; Andressinha (Diany), Pati Maldaner, Poliana e Fê Palermo (Raíssa Bahia), Ingryd (Duda Santos), Brena e Rhay Coutinho (Ana Guzmán); Tainá Maranhão, Gáucia e Bia Zaneratto. Técnica: Rosana Augusta.

CORINTHIANS: Lelê (Nicole); Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira e Letícia Teles, Gi Fernandes (Érika), Ana Vitória (Letícia Monteiro), Duda SAmpaio, Andressa Alves e Tamires; Jaqueline (Jhonson), Belén Aquino (Gisela Robledo) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

GOLS: Jaqueline, aos cinco, e Bia Zaneratto, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Ingryd e Gisela Robledo.

RENDA E PÚBLICO: não divulgados.

LOCAL: Arena Barueri, em Barueri (SP)