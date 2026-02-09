Brasil reforça preparação e expectativa a 500 dias da Copa do Mundo Feminina

A 500 dias da abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil avança nos ajustes para receber o torneio enquanto autoridades e organizadores reforçam a expectativa de realizar uma edição histórica da competição. Primeiro país da América do Sul a sediar o Mundial feminino, a nação projeta o evento como oportunidade para impulsionar a modalidade e gerar impactos em áreas como turismo e infraestrutura.

Durante o lançamento da marca oficial da competição, no Rio de Janeiro (RJ), o ministro do Esporte, André Fufuca, destacou o compromisso do Governo Federal com a organização do torneio e a parceria com a Fifa para a realização do evento.

“Temos um compromisso de fazer não apenas mais uma Copa do Mundo, mas a melhor Copa do Mundo Feminina da história. O Governo Federal e os parceiros do nosso país estarão juntos para que 2027 seja um marco para o futebol feminino”, afirmou.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também ressaltou o entusiasmo em torno da escolha do Brasil como sede e reforçou a confiança na capacidade do país de organizar o Mundial.

“O Brasil vive e respira futebol, e já dá para sentir por aqui a empolgação em receber o mundo todo e sediar um evento histórico. Estamos a pouco de 500 dias da Copa do Mundo. O Brasil está preparado para fazer uma grande festa”, declarou.

Além do discurso institucional, o Governo Federal criou uma secretaria extraordinária voltada ao apoio de estados e municípios que receberão partidas da competição. A proposta é centralizar demandas e facilitar a articulação em áreas como segurança, mobilidade urbana, saúde e tecnologia, setores considerados essenciais para a realização de eventos esportivos de grande porte.

Para o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), vice-presidente da Comissão de Esporte do Senado, o Mundial também pode representar um impulso para investimentos em infraestrutura e para o fortalecimento do turismo no país.

“Há um investimento paralelo gigantesco, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de turismo, porque é o esporte das multidões. O mundo inteiro estará aqui para a disputa da Copa do Mundo Feminina em 2027”, afirmou.

No Ceará, as movimentações giram principalmente em torno da Arena Castelão, principal palco do futebol cearense e um dos estádios confirmados como sede do torneio. O equipamento deverá receber seis partidas da competição, entre jogos da fase de grupos e das oitavas de final.

Apesar da expectativa local pela possibilidade de receber o jogo de abertura, a Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) informou que, neste momento, não há previsão de grandes reformas estruturais no estádio.

“Deverão ocorrer intervenções pontuais para a realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil 2027, mas ainda sem data definida, pois os projetos seguem em avaliação”, informou a pasta em nota.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho e terá como cidades-sede: Fortaleza, Recife (PE), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Brasília (DF).

Além de ser cidade-sede, Fortaleza será representada no projeto oficial de identidade visual do torneio pela artista visual cearense Tereza Dequinta. A iniciativa reúne ilustrações produzidas por artistas locais das oito sedes e foi lançada no dia 25 de janeiro de 2026, durante um festival de arte de rua realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

No evento, painéis inspirados nas cidades anfitriãs foram apresentados ao público, que também foi convidado a participar da pintura das obras de forma colaborativa. As imagens fazem parte de um conjunto de quatro ilustrações de cada cidade-sede, com o objetivo de reforçar a conexão cultural entre arte urbana e futebol, a partir de uma perspectiva feminina.