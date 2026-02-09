Rebaixados do Cearense serão definidos nesta segunda-feira, 9

Foto: Manoel França/Divulgação/Maracanã Maracanã e Quixadá disputam uma vaga para permanecer na elite nacional

O Campeonato Cearense vai chegando aos seus momentos finais em 2026. Após o encerramento da segunda fase do certame e a definição dos semifinalistas, as atenções se voltam para o quadrangular de rebaixamento, que definirá dois participantes da Série B estadual em 2027.

O Quixadá recebe o Maranguape no Abilhão, enquanto o Tirol enfrenta o Maracanã no Presidente Vargas, com ambas as partidas acontecendo às 19 horas desta segunda-feira, 9. O Gavião da Serra e o Quixinha atualmente lideram a tabela, enquanto a Coruja e o Bicolor figuram nas posições de queda.

Dentre os quatros desafiantes a permanência, o Alviverde da terra de Chico Anysio é o que tem a situação mais simples. Por liderar a tabela com quatro pontos, um empate será suficiente para garantir mais um ano na elite do futebol estadual. Isto ocorre porque em caso de empate, o clube se mantém à frente do Quixadá e pode ser ultrapassado somente pelo Tirol em caso de vitória.

O Canarinho do Sertão não tem uma situação tão confortável quanto adversário maranguapense, mas depende somente de si para permanecer na Série A. Uma vitória simples garante a agremiação interiorana na primeira divisão. Em caso de empate, o Tirol precisa empatar seu jogo fazendo menos gols ou ser derrotado pelo Maracanã por até um tento de diferença, com o Quixadá marcando gols no seu jogo.

Para a Coruja do Pirambu, vencer seu jogo é quase indispensável. Caso o clube fortalezense triunfe sobre os maracanauenses, uma não vitória do Quixinha seria suficiente para escapar da degola na última rodada. Se empatar, necessita necessariamente de uma vitória do Maranguape ou de empate com ambas as equipes anotando menos tentos.

O Maracanã, por sua vez, é quem tem a situação mais complicada. O Bicolor somou somente um ponto em seis jogos disputados, contando os quatro embates da primeira fase, e se consolida como uma das maiores decepções do Campeonato Cearense.

Na temporada passada, o Alviceleste foi terceiro colocado, sua melhor classificação até então, e fez uma campanha histórica na Copa do Brasil do mesmo ano. Com maior investimento em estrutura, era esperado que o clube tivesse um ganho técnico para 2026.

O salto de qualidade não aconteceu e o Maracanã precisa, necessariamente vencer o Tirol e ficar de olho no duelo entre Maranguape e Quixadá. Caso o Canarinho vença seu jogo, o Bicolor precisa tirar dois gols de saldo em relação ao Gavião da Serra. Em caso de empate neste duelo, o Maracanã teria de tirar um gol de saldo do Quixadá. Se o Quixinha perder, a vitória será suficiente.

