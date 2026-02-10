Brasil inicia busca por medalha inédita nos Jogos de Inverno nesta terça; confira programação

O Brasil iniciará sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina nesta terça-feira, 10, em edição que promete ser histórica. O País possui a sua maior delegação de todos os tempos, com 14 atletas, e busca subir ao pódio pela primeira vez.
No feminino, Bruna Moura e Eduarda Ribeira são as primeiras a entrar em ação às 5h15min (horário de Brasília), na classificatória da prova de sprint clássica do esqui cross-country. Bruna estreia na Olimpíada, enquanto Eduarda está na sua segunda participação
Já entre os homens, Manex Silva participa da classificatória da mesma prova às 5h55min. Acreano de 23 anos, ele esteve presente nos Jogos de Pequim-2022, onde terminou em 71º lugar no sprint.
Depois, na quarta-feira, Augustinho Teixeira e Pat Burgener disputam, a partir das 15h30min, a etapa qualificatória da prova halfpipe do snowboard. O primeiro tem 20 anos, nasceu na Argentina, na cidade mais ao sul do mundo, Ushuaia, e vai estrear nos Jogos Olímpicos. O segundo tem 31, nasceu em Lausanne (Suíça), país pelo qual foi 5º colocado em 2018 e 11º em 2022, e desde o ano passado defende o Brasil — país que acolheu a mãe dele, que viveu por aqui depois de sair como refugiada do Líbano.
Já Nicole Silveira, do skeleton, busca fazer uma grande campanha nos Jogos de Inverno. Ela, dona da segunda melhor campanha brasileira na competição — 13ª em 2022 — inicia sua trajetória na sexta-feira, com as primeiras descidas ocorrendo às 12 horas e 13h48min. Mais tarde, às 15h30min, acontece a decisão do snowboard halfpipe.
Principal esperança de medalha do Brasil, Lucas Pinheiro Braathen começa sua participação em Milão-Cortina na prova do slalom gigante do esqui alpino, que ocorre no próximo sábado. Na segunda (dia 16), ele busca um lugar no pódio no slalom. Nascido em Oslo, Noruega, ele decidiu representar o Brasil desde o ano passado e é candidato forte a medalhas.
Por fim, a equipe de bobsled é uma das últimas a se apresentar na Itália. Edson Bindilatti e Luis Bacca começam na prova two-man no dia 16 de fevereiro, a partir das 6 horas. Depois, o time completo disputa a four-man nos dias 21 e 22.
10 de fevereiro (terça-feira)
Bruna Moura e Eduarda Ribera - Esqui cross-country - Classificatória do sprint clássico feminino - 5h15
Manex Silva - Esqui cross-country - Classificatória do sprint clássico masculino - 5h55
11 de fevereiro (quarta-feira)
Augustinho Teixeira e Pat Burgener - Snowboard - Classificatória do halfpipe - 15h30 e 16h27
12 de fevereiro (quinta-feira)
Bruna Moura e Eduarda Ribera - Esqui cross-country - 10km estilo livre feminino - 9h
13 de fevereiro (sexta-feira)
Manex Silva - Esqui cross-country - 10km estilo livre masculino - 7h45
Nicole Silveira - Skeleton - Descidas 1 e 2 feminino - 12h e 13h48
Snowboard halfpipe - Final masculina - 15h30
14 de fevereiro (sábado)
Lucas Pinheiro Braathen e Giovanni Ongaro - Esqui alpino - Slalom gigante masculino - 6h e 9h30
Nicole Silveira - Skeleton - Descidas 3 e 4 feminino - 14h e 15h44
16 de fevereiro (segunda-feira)
Edson Bindilatti e Luis Bacca - Bobsled - Descidas 1 e 2 da prova two-man - 6h e 7h57
Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro - Esqui alpino - Slalom masculino - 6h e 9h30
17 de fevereiro (terça-feira)
Edson Bindilatti e Luis Bacca - Bobsled - Descidas 3 e 4 da prova two-man - 15h e 17h05
18 de fevereiro (quarta-feira)
Bruna Moura e Eduarda Ribera - Esqui cross-country - Classificatória sprint por equipes feminino - 5h45
Alice Padilha - Esqui alpino - Slalom feminino - 6h e 9h30
21 de fevereiro (sábado)
Bobsled - Descidas 1 e 2 da prova four-man - 6h e 7h57
22 de fevereiro (domingo)
Bobsled - Descidas 3 e 4 da prova four-man - 6h e 8h15