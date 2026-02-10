Logo O POVO+
Brasil inicia busca por medalha inédita nos Jogos de Inverno nesta terça; confira programação
Esportes

Brasil inicia busca por medalha inédita nos Jogos de Inverno nesta terça; confira programação

Bruna Moura e Eduarda Ribeira, do esqui cross-country, são as primeiras brasileiras na competição
O Brasil iniciará sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina nesta terça-feira, 10, em edição que promete ser histórica. O País possui a sua maior delegação de todos os tempos, com 14 atletas, e busca subir ao pódio pela primeira vez.

No feminino, Bruna Moura e Eduarda Ribeira são as primeiras a entrar em ação às 5h15min (horário de Brasília), na classificatória da prova de sprint clássica do esqui cross-country. Bruna estreia na Olimpíada, enquanto Eduarda está na sua segunda participação

Já entre os homens, Manex Silva participa da classificatória da mesma prova às 5h55min. Acreano de 23 anos, ele esteve presente nos Jogos de Pequim-2022, onde terminou em 71º lugar no sprint.

Depois, na quarta-feira, Augustinho Teixeira e Pat Burgener disputam, a partir das 15h30min, a etapa qualificatória da prova halfpipe do snowboard. O primeiro tem 20 anos, nasceu na Argentina, na cidade mais ao sul do mundo, Ushuaia, e vai estrear nos Jogos Olímpicos. O segundo tem 31, nasceu em Lausanne (Suíça), país pelo qual foi 5º colocado em 2018 e 11º em 2022, e desde o ano passado defende o Brasil — país que acolheu a mãe dele, que viveu por aqui depois de sair como refugiada do Líbano. 

Já Nicole Silveira, do skeleton, busca fazer uma grande campanha nos Jogos de Inverno. Ela, dona da segunda melhor campanha brasileira na competição — 13ª em 2022 — inicia sua trajetória na sexta-feira, com as primeiras descidas ocorrendo às 12 horas e 13h48min. Mais tarde, às 15h30min, acontece a decisão do snowboard halfpipe.

Principal esperança de medalha do Brasil, Lucas Pinheiro Braathen começa sua participação em Milão-Cortina na prova do slalom gigante do esqui alpino, que ocorre no próximo sábado. Na segunda (dia 16), ele busca um lugar no pódio no slalom. Nascido em Oslo, Noruega, ele decidiu representar o Brasil desde o ano passado e é candidato forte a medalhas.

Por fim, a equipe de bobsled é uma das últimas a se apresentar na Itália. Edson Bindilatti e Luis Bacca começam na prova two-man no dia 16 de fevereiro, a partir das 6 horas. Depois, o time completo disputa a four-man nos dias 21 e 22.

Confira a programação completa do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

10 de fevereiro (terça-feira)

Bruna Moura e Eduarda Ribera - Esqui cross-country - Classificatória do sprint clássico feminino - 5h15

Manex Silva - Esqui cross-country - Classificatória do sprint clássico masculino - 5h55

11 de fevereiro (quarta-feira)

Augustinho Teixeira e Pat Burgener - Snowboard - Classificatória do halfpipe - 15h30 e 16h27

12 de fevereiro (quinta-feira)

Bruna Moura e Eduarda Ribera - Esqui cross-country - 10km estilo livre feminino - 9h

13 de fevereiro (sexta-feira)

Manex Silva - Esqui cross-country - 10km estilo livre masculino - 7h45

Nicole Silveira - Skeleton - Descidas 1 e 2 feminino - 12h e 13h48

Snowboard halfpipe - Final masculina - 15h30

14 de fevereiro (sábado)

Lucas Pinheiro Braathen e Giovanni Ongaro - Esqui alpino - Slalom gigante masculino - 6h e 9h30

Nicole Silveira - Skeleton - Descidas 3 e 4 feminino - 14h e 15h44

16 de fevereiro (segunda-feira)

Edson Bindilatti e Luis Bacca - Bobsled - Descidas 1 e 2 da prova two-man - 6h e 7h57

Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro - Esqui alpino - Slalom masculino - 6h e 9h30

17 de fevereiro (terça-feira)

Edson Bindilatti e Luis Bacca - Bobsled - Descidas 3 e 4 da prova two-man - 15h e 17h05

18 de fevereiro (quarta-feira)

Bruna Moura e Eduarda Ribera - Esqui cross-country - Classificatória sprint por equipes feminino - 5h45

Alice Padilha - Esqui alpino - Slalom feminino - 6h e 9h30

21 de fevereiro (sábado)

Bobsled - Descidas 1 e 2 da prova four-man - 6h e 7h57

22 de fevereiro (domingo)

Bobsled - Descidas 3 e 4 da prova four-man - 6h e 8h15

