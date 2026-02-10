Ceará sofre no ataque, mas mostra solidez defensiva no 1ª Clássico-Rei de 2026

Foto: Samuel Setubal Zanocelo, do Ceará, marcando Bareiro, do Fortaleza

É fato que o primeiro Clássico-Rei de 2026 esteve longe de "encher os olhos" no aspecto técnico. Com Ceará e Fortaleza ainda em processo de construção e ajustes em suas formações ideais, o duelo foi marcado por pouca criatividade ofensiva e alto nível de organização defensiva dos dois lados, algo que acabou deixando o jogo mais truncado do que jogado.

Pelo lado alvinegro, o técnico Mozart Santos manteve a base utilizada nas partidas anteriores do Campeonato Cearense, mas precisou fazer duas mudanças forçadas por lesões ocorridas ao longo da semana. Bruno Ferreira e Matheus Araújo deram lugar a Richard e Fernandinho. As alterações não mudaram o desenho tático do Vovô, porém impactaram, sobretudo, o rendimento ofensivo da equipe.

Fernandinho, acionado para o setor de ataque, teve atuação discreta e pouco conseguiu produzir diante da defesa tricolor. Sem conseguir criar jogadas de desequilíbrio, o Alvinegro perdeu profundidade e alternativas no terço final do campo. Richard, por outro lado, praticamente não foi exigido durante a partida por conta da boa compactação defensiva do Ceará.

O sistema defensivo, aliás, foi um dos pontos altos do Vovô no clássico. A linha formada por Rafael Ramos, Gilmar, Éder e Fernando funcionou bem e conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas do Fortaleza. O lateral-esquerdo, inclusive, foi um dos destaques individuais ao segurar Maílton, principal válvula de escape do rival pelo lado direito.

"Nesses últimos jogos do nosso rival, ele (Maílton) tem sido o escape, um jogador com volume alto de cruzamentos. Nós decidimos baixar o PH (Pedro Henrique) pela direita justamente para o Fernando ter esse duelo. Eles têm um perfil físico parecido, e achei que o Fernando fez um jogaço, defensivamente e também apoiando", explicou Mozart.

No meio-campo, Zanocelo e Lucas Lima voltaram a atuar como dupla de volantes e tiveram bom rendimento, especialmente na proteção à defesa e na disputa física. Para o treinador, o cenário do clássico ajudou a moldar o ritmo da partida.

"Foi um jogo bem truncado, muito mais parecido com clássicos do Sul, com pouca bola rolando e muitos duelos. Ainda assim, foi equilibrado. A princípio, saio satisfeito com a forma como os jogadores se entregaram", avaliou.

O ataque, no entanto, foi o setor de menor rendimento do Ceará. A principal chance criada — praticamente a única — surgiu ainda no primeiro tempo, quando Lucca cabeceou e a bola passou raspando a trave. Fora esse lance, o time teve dificuldade para infiltrar e variar as jogadas ofensivas. Mozart destacou que a postura defensiva do Fortaleza, com linhas baixas e três zagueiros, dificultou as ações do Alvinegro.

"Faltaram infiltrações no setor da bola. Com a linha de cinco mais baixa, se você não mexe na defesa, o cruzamento sai da intermediária e facilita para quem joga com três zagueiros. A melhor jogada foi do Rafa (Ramos), indo à linha de fundo e trazendo para dentro. Poderíamos ter repetido mais isso, mas houve muito mérito do adversário", analisou.

Em seu primeiro Clássico-Rei na carreira, Mozart também valorizou o ambiente criado pela torcida alvinegra no Castelão. "Nossa torcida fez uma festa importante. É difícil se comunicar dentro de campo com o barulho. Queríamos um jogo tecnicamente melhor, mas o adversário dificultou e neutralizou nossas combinações", concluiu.