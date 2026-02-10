Hugo Calderano atinge melhor ranking de mesatenistas fora de Ásia e Europa

Foto: Karim JAAFAR / AFP Hugo Calderano, agora vice-líder do ranking

O mesa-tenista Hugo Calderano vive um momento realmente especial em sua carreira. Nesta segunda-feira, 9, ele alcançou o segundo lugar do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF)). Para se ter uma ideia do tamanho do feito, este é o melhor ranqueamento já alcançado por um jogador de fora da Ásia ou da Europa — superando a melhor marca, que já era do brasileiro.

Calderano, de 29 anos, ganhou uma posição na atualização semanal da ITTF. Ele deixou para trás o chinês Lin Shidong e agora está na perseguição ao líder (também chinês) Wang Chuqin.

"É um grande orgulho para mim levar o Brasil a mais um lugar inédito na história do tênis de mesa. Esse feito é fruto de uma temporada incrível, a melhor da minha carreira até aqui. O ano está só começando e espero alcançar outros grandes resultados", comentou Hugo.

O feito carrega peso simbólico. Pela primeira vez, um atleta fora do eixo tradicional do tênis de mesa (historicamente dominado por países da Ásia e da Europa) ocupa o top-2 do mundo. A marca reforça o protagonismo de Calderano e o coloca como o maior nome da história da modalidade nas Américas.

O seu bom momento na carreira tem uma relação com uma sequência impressionante de conquistas. Na semana passada, o brasileiro foi campeão da ITTF Americas Cup, título conquistado de forma inédita e que reforçou sua hegemonia continental.

O triunfo se soma a uma temporada 2025 marcada pelo título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, onde superou adversários da elite mundial — incluindo Wang Chuqin. Além disso, Hugo levantou troféus em etapas do WTT Star Contender, foi vice no Mundial de Doha e manteve regularidade ao longo do calendário internacional, acumulando pontos decisivos para alcançar a atual posição no ranking.