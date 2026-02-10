Quixadá e Tirol perdem e são rebaixados para a Série B do Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Tirol perdeu para o Maracanã e foi rebaixado

Quixadá e Tirol tiveram a passagem para a Série B do Campeonato Cearense de 2027 decretada nesta segunda-feira, 9, após a disputa da terceira e última rodada do quadrangular da permanência do Estadual. Jogando em casa, no estádio Abilhão, o Canarinho do Sertão foi superado pelo Maranguape por 3 a 1, com gols de Ronald e Felipe Hulk (2x). Dico descontou para a equipe local. Já em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, a Coruja foi derrotada por 2 a 0 pelo Maracanã, com Patuta e Luan Lucas balançando as redes.

Os resultados negativos impediram as equipes de somarem pontuação suficiente para deixar a zona de rebaixamento, retrato de campanhas que não se mostraram competitivas ao longo do torneio.

Na primeira fase, o Quixadá chegou à última rodada ainda vivo na briga por uma vaga na fase seguinte do Estadual, após somar uma vitória, um empate e duas derrotas, anotando dois gols e sofrendo seis. Mesmo com desempenho irregular, o time manteve chances matemáticas de se salvar na disputa do quadrangular da permanência.

Na busca por fugir da queda, no entanto, o Canarinho do Sertão acabou sendo superado pelo Maracanã por apenas um ponto da classificação. Nas duas rodadas anteriores , o grupo quixadaense havia somado uma vitória e uma derrota, com três gols marcados e três sofridos, desempenho que, somado ao revés contra o Maranguape na rodada final, não foi suficiente para evitar a queda.

O caminho do Tirol, por sua vez, foi mais turbulento. A equipe demonstrou inconsistência desde os primeiros compromissos da competição. Integrante do Grupo B, a Coruja terminou a primeira fase na lanterna, com apenas um ponto conquistado. Em quatro jogos disputados, foram três derrotas e um empate, com apenas um gol marcado e sete sofridos.

No quadrangular da permanência, o time da Capital ainda esboçou uma reação ao conquistar uma vitória e um empate nas rodadas iniciais. Contudo, o revés diante do Maracanã, por 2 a 0, recolocou a equipe na zona de rebaixamento e confirmou.

Com os rebaixamentos definidos, a competição também confirmou as equipes que conseguiram se manter na elite do futebol cearense. O Maranguape construiu uma campanha de superação na segunda fase do torneio. Na etapa inicial do Estadual, o grupo somou uma vitória e três derrotas no Grupo B, com um tento marcado e seis gols sofridos.

No quadrangular da permanência, no entanto, a reação foi consolidada e, além da vitória diante do Quixadá na rodada decisiva, o time havia somado um triunfo e um empate nos dois jogos anteriores, com quatro gols marcados e três sofridos. Com isso, o Maranguape finalizou a fase como líder.

A permanência do Maracanã foi vivida com mais emoção, mas também marcada por uma evolução. Na primeira fase do Campeonato Cearense, o grupo da Região Metropolitana de Fortaleza sofreu quatro derrotas consecutivas no Grupo A, com apenas um gol marcado e cinco sofridos. A recuperação ocorreu somente na última rodada, com o triunfo diante do Tirol. Antes disso, o time havia somado um empate e uma derrota nessa fase decisiva, com três gols feitos e quatro tomados.