Sem sustos: Fortaleza confirma solidez defensiva, mas não cria perigo em Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal Pierre, do Fortaleza, marcando Vina, do Ceará

Após quase um mês de temporada, o Fortaleza enfrentou o desafio de maior dificuldade técnica e competitiva até aqui no Clássico-Rei desse domingo, 8. Ainda com um elenco em construção, o Tricolor do Pici viveu um duelo sem sustos diante do Ceará, confirmando a solidez defensiva e evidenciando a carência ofensiva.

Apenas com um lateral-esquerdo no elenco — o jovem Guilherme, oriundo da base, que estreou no profissional diante do Vovô —, Thiago Carpini adotou o esquema com três zagueiros. A venda de Moisés para o Santos às vésperas do duelo forçou uma mudança na equipe, e a opção foi por colocar Rodrigo, reforçando o meio-campo para neutralizar as ações de Zanocelo e Vina.

O Leão, portanto, foi a campo com três zagueiros, três volantes e apenas um atacante de ofício — Adam Bareiro. À exceção de uma cabeçada de Lucca, nos primeiros minutos do jogo, o time do Pici não concedeu oportunidade ao arquirrival, que finalizou sete vezes: nenhuma na direção da meta, sendo cinco para fora e dois bloqueados, com três arremates de dentro da área e outros quatro de fora da área, segundo o SofaScore, site referência em estatísticas esportivas.

Mesmo com posse de bola inferior (46% contra 54% do Ceará), o Fortaleza conseguiu "encaixotar" o Alvinegro na marcação e não sofreu perigo. Foram 18 desarmes dos comandados de Carpini, além de nove interceptações e 25 cortes. E a equipe segue com apenas um gol tomado em 2026, agora com sete jogos disputados.

"Não sofremos, apesar também de não produzir com tanta efetividade. O trabalho sólido se constrói assim, a gente vai estruturando defensivamente, organizando. Somos a equipe menos vazada, o Brenno é o goleiro que menos faz defesa, uma média de uma defesa por jogo, hoje (domingo, 8) nenhuma", analisou o treinador, em entrevista coletiva.

A ponderação apontada pelo técnico passa justamente pela principal deficiência do Leão no momento: o setor ofensivo. A baixa de Moisés, que treinou praticamente a semana inteira entre os titulares, causou um baque, mas a escassez de peças também pesa. O recém-chegado Vitinho era a única opção de velocidade no banco de reservas — e entre os suplentes só havia mais um atacante: Kayke.

O Tricolor finalizou cinco vezes, tendo três chutes bloqueados e mandando dois para fora. Foram quatro arremates de fora da área. Com a referência de Bareiro no jogo aéreo, fazendo o papel de pivô, o time apostou em cruzamentos: fez 15, mas apenas dois com sucesso. Foram também 40 passes longos, mas acertou apenas 18.

O centroavante paraguaio não tinha companhia para fazer dobradinha no último terço do campo e nem para ser servido, tanto que terminou a partida sem arriscar chutes a gol. Quando acionado, Vitinho acabou recuando bastante para buscar a bola e iniciar jogadas. O lance de maior perigo foi quando Bareiro pressionou Richard em uma saída de bola e acabou driblado pelo goleiro do Ceará na área.

O treinador deixou claro que confia em uma evolução ofensiva a partir da chegada de reforços. O clube do Pici fechou com Lucas Braga, emprestado pelo Vitória, e Rodriguinho, ex-Ceará e emprestado pelo Cruzeiro, e ainda deve anunciar outro atacante, dando mais opções para a definição do time ideal.

"Hoje nós temos alguns pontos positivos, que é a nossa estrutura defensiva, nossa competitividade, essa sinergia e a união que têm se criado dentro do Fortaleza", disse Thiago Carpini.

Fortaleza fecha com dois reforços para fortalecer ataque

Com foco em reforçar o setor ofensivo para a sequência da temporada, o Fortaleza encaminhou duas novas contratações neste início de semana. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Tricolor acertou a chegada do atacante Lucas Braga, que pertencia ao Vitória, e também o retorno do meia-atacante Rodriguinho ao futebol cearense.

O Tricolor chegou a um acordo com o Vitória por Lucas Braga após cerca de duas semanas de negociações. Fora dos planos do clube baiano para 2026, o jogador de 29 anos é aguardado na Capital ainda hoje, para realizar exames, assinar contrato e iniciar os trabalhos no Pici.

O atacante tinha vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2027, mas sequer se reapresentou para a atual temporada, o que facilitou o desfecho da negociação.

Inicialmente, as partes discutiam se a saída ocorreria por rescisão ou empréstimo, mas um consenso foi alcançado, liberando o atleta para fechar com o Tricolor. Lucas Braga é um dos três reforços ofensivos que o Fortaleza pretende anunciar nesta semana, como revelou o técnico Thiago Carpini após o empate sem gols no Clássico-Rei, no último domingo, 8. O prazo de inscrições do Campeonato Cearense se encerra na próxima sexta-feira, 13.

Na temporada passada, Lucas disputou 35 partidas pelo Vitória e marcou dois gols. Sob o comando de Carpini, o atacante atuou como ponta-direita e também como ala pelo lado esquerdo, característica que agrada à comissão técnica pela versatilidade tática. Na semana passada, o Leão do Pici já havia oficializado a contratação de Vitinho, emprestado pelo Tijuana, do México, que estreou diante do Ceará, mas perdeu Moisés, vendido ao Santos.

Além de Lucas Braga, o Fortaleza também acertou a chegada de Rodriguinho. O meia-atacante de 22 anos defenderá o clube até o fim da temporada, por empréstimo junto ao Cruzeiro. Contratado pelo Ceará em 2025, o atleta atuou em apenas quatro partidas da Série A. Com vínculo com o clube mineiro até dezembro de 2027, ele será novamente cedido e chega como mais uma opção para o ataque tricolor.