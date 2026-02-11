Ceará encontra dificuldades para acertar com centroavante

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lucas Drubscky, executivo de futebol e Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará

Mesmo passados mais de três meses desde o rebaixamento à Série B, o Ceará ainda encontra dificuldades para solucionar uma das principais carências do elenco: a contratação de um centroavante. No mercado da bola, o Alvinegro segue sem conseguir fechar com o chamado "homem gol" e, atualmente, conta apenas com o jovem Lucca para a função.

Aos 22 anos, o jogador disputou seis partidas nesta temporada e marcou dois gols. Apesar do potencial, o atacante tem sido alvo de críticas, sobretudo pela irregularidade nas atuações. Internamente, conforme apurou o Esportes O POVO, o entendimento da diretoria de futebol é de que o elenco precisa de um camisa 9 mais experiente para elevar o nível competitivo da equipe. Alguns nomes chegaram a ser sondados, como Garcez e Gonzalo Mastriani, mas as conversas não avançaram.

O principal entrave, claro, está no aspecto financeiro. Com a queda para a Série B, o Ceará precisou reduzir drasticamente a folha salarial e adotar maior cautela nos investimentos para 2026. Com isso, muitos atacantes disponíveis no mercado não se enquadram neste novo cenário econômico.

"Acho que tem duas situações para o Ceará ainda não ter fechado com um 9. Uma é o lado financeiro, é um momento de enxugar a folha após o rebaixamento. O clube está tentando ajustar essa parte para ter a possibilidade de fazer um investimento seguro. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, se a grana está reduzida, o tiro tem que ser certeiro", comentou o jornalista Lucas Mota no programa "Esportes O POVO", exibido ontem.

É válido ressaltar que, em 2025, o Alvinegro também demorou a definir seu centroavante. Pedro Raul, que acabou sendo o principal nome do ataque na temporada passada, só foi contratado no fim de fevereiro, já na reta final do Campeonato Cearense. No fim, a chegada dele foi positiva: marcou 17 gols e distribuiu duas assistências em 45 jogos, além de ter sido peça-chave na conquista do Estadual.

Enquanto a diretoria não consegue avançar por um novo nome, o técnico Mozart deve seguir utilizando Lucca como referência ofensiva. Em alguns momentos, Vina já foi improvisado na função, assim como o ponta Pedro Henrique. Guilherme, centroavante formado na base alvinegra, chegou a ser cogitado para ganhar espaço neste início de ano, mas acabou negociado com o Göztepe, da Turquia. Diante disso, a chegada de um camisa 9 é tratada internamente como prioridade absoluta.

Além do ataque, o Ceará também avalia a possibilidade de reforçar a lateral esquerda. Atualmente, Fernando é o titular da posição, com Eric Melo como reserva imediato. Este último, porém, ainda não tem a confiança da torcida e sua permanência no elenco para o restante da temporada depende do aval da comissão técnica de Mozart.