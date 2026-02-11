Ex-Ceará, Matheus Bahia tem venda encaminhada ao Internacional

Foto: FCO FONTENELE Matheus esteve no Ceará entre 2024 e 2025

Atleta com boa passagem pelo Ceará, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Bahia, teve venda encaminhada para o Internacional-RS. Conforme noticiado na manhã desta terça-feira, 10, pelo portal GE, o defensor de 26 anos deve firmar um contrato de duas temporadas, com uma possível extensão para uma terceira, com o clube Gaúcho.

Segundo apuração do GE, as cifras pela venda do jogador que disputou as duas últimas temporadas pelo Vovô giram em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões). O atleta tinha contrato com o Bahia até setembro desta temporada, mas já havia sido descartado pela comissão técnica do time baiano ainda em dezembro. O Ceará tinha interesse no atleta, mas tentava viabilizar novo empréstimo.

Com a camisa alvinegra, o lateral disputou 93 partidas entre 2024 e 2025, não marcou gols, mas distribuiu 11 assistências, conquistou um acesso e foi bicampeão Cearense. O time de Porangabuçu, inclusive, tinha uma cláusula de compra estabelecida com o Tricolor Baiano, mas teve de desfazer o negócio devido ao rebaixamento da equipe.

Mesmo sem ter condições de comprar o passe do atleta em definitivo, o Vovô sonhava com a permanência do camisa 79 via novo empréstimo. Em janeiro, o clube admitiu estar sondando o atleta para a temporada vigente e tinha o plano de repetir os moldes das negociações anteriores, algo que foi recusado pela diretoria do Esquadrão.

"O clube tem interesse. O Matheus é um jogador muito bom, tem uma identidade com o clube, mas, assim, a gente sabe que as condições financeiras do clube mudaram em relação ao ano passado. O Ceará não tem condições de fazer um investimento de compra. A ideia do Bahia, até esse momento, é vender o jogador", revelou João Paulo Silva, presidente do Ceará, em entrevista à Rádio Itatiaia.



Para a posição, o Ceará conta em seu elenco com Fernando, contratado no início da temporada junto ao Athletico-PR, e Eric Melo, que foi contratado ainda em 2024 e passou a temporada passada emprestado a Ferroviária. Apesar de não serem unanimidade entre a torcida, os atletas se destacam pela experiência na segunda divisão.

O Vovô volta suas atenções para as semifinais do Campeonato Cearense. Neste domingo, 15, às 16 horas, o clube enfrenta o Floresta, no estádio Presidente Vargas, na ida dos duelos.