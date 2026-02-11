Fortaleza remonta ataque com chegada de trio e preenche lacuna nas pontas

Foto: Samuel Setubal Vitinho foi o reforço mais recente a estrear pelo Fortaleza

A grande reformulação pela qual passou o elenco do Fortaleza provocou uma mudança quase completa no ataque. Foram oito saídas desde o rebaixamento para a Série B, o que deixou o setor com poucas peças para o início da temporada 2026. Quase um mês depois da estreia, o clube conseguiu preencher lacunas e entregar mais opções ao técnico Thiago Carpini.

Dos atacantes que finalizaram 2025 no Pici, saíram Marinho e Yago Pikachu em fim de contrato; Lucero e Deyverson em acordos de rescisão; Herrera, Breno Lopes e Moisés vendidos; e Allanzinho emprestado ao Atlético-GO. A despedida mais recente foi de Moisés, que seria titular no Clássico-Rei do domingo passado, 8, mas foi negociado com o Santos no decorrer da semana.

Os únicos remanescentes, portanto, são os centroavantes Adam Bareiro e Kayke — este último tem contrato até junho, emprestado pelo Botafogo. As pontas já eram uma carência ainda com a presença de Moisés e a transferência agravou o cenário, que será solucionado com mais chegadas nos próximos dias.

Na semana passado, o Tricolor já havia anunciado Vitinho, de 24 anos, revelado pelo São Paulo e que pertence ao Tijuana, do México. O novo camisa 11, que atua pelo lado direito, estreou no empate sem gols com o Ceará, entrando no segundo tempo.

O segundo reforço foi Rodriguinho, anunciado ontem. Até a próxima sexta-feira, 13, o Leão vai anunciar mais dois extremos para reforçar o elenco e inscrevê-los para o mata-mata do Campeonato Cearense: Lucas Braga e Luiz Fernando. Há também a possibilidade de contratar mais um centroavante para ser o reserva imediato de Bareiro.

Braga será emprestado pelo Vitória, com divisão no pagamento dos salários entre os clubes, e tem o aval de Carpini, com quem trabalhou no clube de Salvador (BA), no ano passado. Ele pode atuar nas duas pontas e até como ala, polivalência considerada positiva pelo departamento de futebol.

O atacante de 29 anos já tinha negociação em andamento há algumas semanas, e as partes enfim chegaram a um acordo. Lucas Braga disputará posição com Vitinho no lado direito do setor ofensivo.

Revelado pelo América-MG, Rodriguinho pertence ao Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar diante da concorrêcia na equipe celeste e, em 2025, foi cedido ao Ceará. Foram apenas quatro jogos pelo Vovô, com baixa minutagem e atuações apagadas do ponta-esquerda. Na nova passagem pelo futebol local, terá o desafio de deslanchar e apagar a impressão deixada.

Do trio, o nome de mais destaque e com maior status de titularidade é o de Luiz Fernando. Figurinha carimbada no Atlético-GO, clube que o revelou, o atacante também passou por Grêmio e Botafogo e estava no Athletico-PR, do qual foi o artilheiro em 2025, com 13 gols.

Luiz tem uma média de gols alta para um ponta nas temporadas mais recentes (19 em 2023, 21 em 2024 e 13 em 2025) e chega para ser o substituto de Moisés no lado esquerdo do ataque tricolor. Ele disputou quatro jogos pelo Athletico-PR em 2026, mas só tinha contrato até junho e chega com contrato definitivo ao Fortaleza.

O prazo de inscrições para semifinais e finais do Estadual acaba na sexta, mas a janela de transferências segue aberta até 3 de março. Até lá, portanto, o Leão ainda poderá contratar visando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

Fortaleza: saídas de atacantes

Marinho (fim de contrato)

Yago Pikachu (fim de contrato)

Herrera (vendido ao RB Bragantino)

Breno Lopes (vendido ao Coritiba)

Moisés (vendido ao Santos)

Allanzinho (emprestado ao Atlético-GO)

Lucero (rescisão)

Deyverson (rescisão)

