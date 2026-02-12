Brasil estreia no halfpipe e alcança melhor resultado masculino da história nos Jogos de Inverno

Foto: Jeff PACHOUD / AFP O brasileiro Augustinho Teixeira estreou em Jogos Olímpicos

O Brasil conquistou marcas inéditas na estreia do snowboard halfpipe nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Pat Burgener e Augustinho Teixeira disputaram as qualificatórias disputadas nesta quarta-feira, 11, em Livigno, na Itália.

Burgener, veterano na competição — representou a Suíça em 2018 e 2022 — garantiu a 14ª posição, estabelecendo a melhor colocação de um brasileiro na história do snowboard halfpipe em Jogos Olímpicos de Inverno. Augustinho Teixeira, por sua vez, estreou em Jogos finalizando em 19º lugar. Com os resultados, a dupla alcançou o melhor desempenho masculino do Brasil em Olimpíadas de Inverno, superando o 20º lugar conquistado pelo bobsled em Pequim 2022.

Apesar disso, eles não avançaram para as finais, que serão realizadas nesta quinta-feira, 12, por volta das 15h30min (horário de Brasília).

Além disso, os brasileiros registraram o melhor desempenho masculino sul-americano na história dos Jogos de Inverno. Até então, a principal marca da América do Sul pertencia ao argentino Mariano López, que terminou na 21ª posição no slalom gigante em Nagano-1998.

Apesar de não avançarem à final, os atletas celebraram o marco histórico. Nascido na Suíça, mas com nacionalidade brasileira, Pat Burgener destacou o orgulho de representar o país em alto nível competitivo.

“Foi incrível representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Quero agradecer a todas as pessoas que torceram porque a energia foi demais. Estou um pouco triste com o resultado, queria fazer essa final e talvez chegar numa medalha, mas foi difícil. O nível do halfpipe foi muito alto”, afirmou ele, que é filho de mãe libanesa, que foi acolhida como refugiada no Brasil.

Augustinho Teixeira, que disputou seus primeiros Jogos Olímpicos, também ressaltou a experiência. “É uma honra total representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e dá vontade de fazer melhor, de melhorar, de trabalhar mais para poder trazer o melhor resultado nas próximas Olimpíadas. Muito obrigado a todo mundo que acreditou e torceu por mim. Espero que tenham desfrutado do show e da próxima vez vai ser melhor ainda”, disse o atleta. Filho de brasileira com argentino, Augustinho nasceu em Ushuaia, cidade mais ao sul do mundo, mas optou por usar o verde-e-amarelo.

Nesta quinta-feira, 12, o Brasil volta às disputas no esqui cross-country. Na prova dos 10 quilômetros feminino — assim como no sprint feminino —, o país será representado por Bruna Moura e Eduarda Ribera.

Além delas, quem também cai nas pistas — mas apenas para treinos na Itália — é o esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen, principal chance de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Ele irá realizar uma sessão de esqui livre em solo italiano pela primeira vez e terá seu último treino oficial na sexta-feira, 13. O atleta irá estrear na competição com o uniforme verde e amarelo pelo slalom gigante masculino no início da manhã de sábado, 14. Ele competiu pela Noruega em 2018 e 2022 e ainda busca a primeira medalha.