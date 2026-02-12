Fortaleza acerta as contratações do atacante GB e do lateral Fuentes

Foto: Matheus Lima/Vasco Atacante GB no jogo Flamengo x Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca 2026

O Fortaleza acelerou a montagem do elenco para a temporada 2026 e fechou a contratação de cinco atletas para o grupo que brigará pelo acesso à Série A e pelo título cearense. Dentre os nomes, o único anunciado oficialmente foi o do atacante Rodriguinho. Os acertos desta quarta-feira foram o atacante GB e o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, segundo apuração do Esportes O POVO.

O atacante Gabriel Souza da Silva, apelidado de GB, chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Vasco da Gama. O centroavante se junta a Bareiro e Kayke no setor e se destaca pela altura, 1,90m.

Por este fator, o jogo aéreo é sua melhor característica, sendo algo muito necessário em um campeonato onde muitas vezes os adversários do Leão podem jogar de maneira recuada. Tanto o atleta como o Vasco enxergam o empréstimo com bons olhos, uma vez que o jogador foi alçado aos profissionais muito jovem e como teve pouco tempo para se desenvolver neste patamar, demonstrou algumas limitações técnicas que precisam ser lapidadas.

Junto do jovem jogador, o Leão também fechou reforço para a maior lacuna do elenco. O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, de 29 anos, chega ao Tricolor para assumir uma zona da defesa que não possui dono desde o segundo jogo da temporada.

O colombiano chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Fluminense e esteve na maioria de sua carreira no Junior Barranquilla, clube onde é ídolo, e se destaca pela boa altura e pela versatilidade. Além da equipe colombiana, o jogador também teve uma passagem pelo Real Zaragoza, da Espanha, antes de ir ao clube carioca.

Fuentes desembarcou nas Laranjeiras em 2024, comprado por R$ 6,6 milhões e vindo como uma alternativa a Diogo Barbosa e Marcelo, então rivais por posição. O defensor teve dificuldade para se adaptar e acabou perdendo espaço para Renê, que chegou na temporada seguinte, e Guilherme Arana, que desembarcou em 2026.

Antes de assinar com o Fortaleza, o atleta foi sondado pelo Corinthians e esteve muito próximo de acertar com o América do México, mas entraves na duração do contrato impediram o acordo.