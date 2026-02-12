Gilmar elogia Eder, agradece Mozart e diz que "ficha não caiu" após 1º Clássico-Rei

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-02-2026: Pedro Gilmar Pimeiro Classivo Rei do Cameponato Cearense com Ceará 0 x 0 Fortaleza na Arena Castelão. (Foto Samuel Setubal /O Povo)

Revelação do Ceará neste início de temporada, o zagueiro Gilmar destacou as oportunidades recebidas no Campeonato Cearense, com agradecimento ao técnico Mozart, apontou a importância do parceiro de zaga Eder e relatou um diálogo com o pai para explicar a sensação de ter disputado o primeiro Clássico-Rei da carreira na Arena Castelão.

Torcedor do Vovô, Gilmar começou a trajetória nas categorias de base do clube de Porangabuçu, teve passagem pelo Palmeiras e retornou ao Alvinegro, subindo para o time profissional em 2026. Assumiu a titularidade e até já balançou as redes, conseguindo ganhar espaço na disputa por posição.

"Foi um começo bem importante para mim, essa transição da base para o profissional. Eu tive minhas oportunidades no começo, o professor ter me colocado para estrear como titular e, desde então, eu venho bem nas partidas. Agora é manter essa pegada, continuar indo bem nos jogos e aproveitar cada vez mais as oportunidades", disse o camisa 63, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 11.

Nos cinco jogos que disputou, o defensor de 19 anos formou dupla com o experiente Eder, que já havia tratado o jovem zagueiro como "pedra preciosa". Gilmar retribuiu os elogios e relatou a importância da parceria com um atleta mais tarimbado do elenco.

"O Eder é um cara muito parceiro, muito gente boa. Nessa minha transição da base para o profissional, ele me ajudou bastante, sempre vem conversando, me dando uns toques. Sempre me ajuda bastante nos treinos e nos jogos, a gente conversa bastante. Ele está sendo uma peça fundamental para me ajudar", contou.

Gilmar também ressaltou a confiança dada pelo técnico Mozart, que foi o responsável por subi-lo para o grupo profissional e utilizá-lo neste começo de temporada. A concorrência aumentou com as chegadas de Júlio César e Ronald para a zaga, mas o camisa 63 lembrou que o comandante alvinegro gosta de utilizar peças oriundas da base.

"O professor Mozart vem me ajudando bastante também, vem me dando muita confiança. Sempre busco tirar dúvida. É o cara que está me dando essa oportunidade, só tenho a agradecer a ele de estar dando a oportunidade de eu estar vivendo tudo isso. Ele é um professor que dá muita oportunidade para os meninos da base, até então estreamos eu, Melk, Kauan, Giulio... Ele acredita muito na base. Vem dando certo", afirmou o zagueiro.

No último domingo, 8, Gilmar disputou o primeiro Clássico-Rei como profissional e foi titular no empate sem gols com o Fortaleza, pela última rodada da segunda fase do Estadual. O defensor relembrou que tinha o sonho de jogar no Castelão e disputar o principal duelo do futebol cearense.

"Foi uma sensação que até agora a minha ficha não caiu, que eu saí das arquibancadas... Já acompanhei vários clássicos lá na arquibancada. Uma vez estava no Castelão com meu pai, a dupla de zaga era Luiz Otávio e Valdo, e eu falei: 'Pai, um dia eu ainda vou jogar no Castelão'. E o clássico foi a minha estreia no Castelão também. Eu consegui ir bem e foi mais um sonho realizado, de jogar no Castelão pelo Ceará e estrear no clássico", comemorou.