Postulantes ao título cearense, Ferroviário e Floresta querem manter sonho vivo

Desafiantes à hegemonia do Clássico-Rei, Ferroviário e Floresta apostam na consistência defensiva para conseguirem alcançar as finais do Estadual. O clube da Barra enfrenta o Fortaleza no sábado, 14, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, enquanto o Lobo da Vila encara o Ceará, no domingo, 15, às 16 horas, na mesma praça esportiva.

Mesmo não contando com grandes números no lado defensivo da bola, o Ferrão precisa confiar no seu sistema para manter vivo o sonho de retornar a uma final de Campeonato Cearense, algo que não acontece desde 2017.

Apesar de ter sido vazado oito vezes em sete partidas, o time da Barra do Ceará teve atuações sólidas em jogos considerados grandes, como no primeiro Clássico das Cores de 2026 e no duelo decisivo contra o Iguatu. No embate inicial contra o Tricolor, um bloco compacto e boas intervenções do goleiro Sivaldo seguraram um heroico 0 a 0.

O técnico Nuno Pereira entrou em campo com duas linhas de quatro jogadores e aproveitou o meio-campo pouco criativo do Fortaleza para induzir as jogadas pela lateral. O Ferroviário preencheu a grande área e deixou o adversário construir pelas alas do campo, não tendo sucesso em gerar chances claras e abusando dos cruzamentos.

A entrega tática foi tanta que nem mesmo a expulsão do volante Lucas Black conseguiu atrapalhar a solidez defensiva do time. Contra o Iguatu, a estratégia se repetiu no segundo tempo, uma vez que o time coral conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo e o resultado era suficiente para garantir a classificação.

Neste jogo, contudo, o Tubarão conseguiu encaixar alguns contra-ataques e acabou ampliando o marcador na reta final do jogo. Em termos de destaques individuais, o meio campista Lucas Black e o atacante Kiuan, autor do gol contra o Azulão, podem fazer a diferença para a agremiação coral.

Em contrapartida, o Ferroviário também foi goleado por 5 a 1 pelo Ceará, o que aumentou exponencialmente a quantidade de tentos sofridos e levanta dúvidas sobre a real capacidade da equipe.

O Floresta, por sua vez, tem a solidez defensiva como marca registrada desde 2025 e, através dela, busca chegar às finais do Cearense pela primeira vez na história. O 3-5-2 de Leston Júnior ficou conhecido na campanha do quase acesso para a Série B nacional na temporada passada, sendo um dos times menos vazados da terceira divisão.

No Campeonato Cearense, a qualidade se manteve a mesma, com o time alviverde sendo vazado três vezes em sete partidas. Um destes gols, inclusive, saindo dos pés do time sub-20 do Ceará, que disputou a estreia do certame enquanto o elenco profissional ainda era formado.

Se a defesa vai bem, o mesmo não se pode dizer do ataque. A equipe até tem uma média consistente de um gol por jogo, mas só veio balançar as redes adversárias na segunda fase no último e decisivo duelo. A dificuldade em ter bons números ofensivos vem do fato de o Verdão atacar majoritariamente em transições diretas, geralmente utilizando poucos atletas nela.

As armas mais perigosas do grupo de Leston Júnior são os alas, que têm muita liberdade para subir ao ataque no momento ofensivo e as bolas paradas. Na temporada passada, grande parte dos gols do Floresta saiam de escanteios e faltas laterais.