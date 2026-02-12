Termômetro da Série B: como chegam os concorrentes de Ceará e Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Fortaleza e Ceará estão invictos em 2026

Rebaixados de forma frustrante em 2025, Ceará e Fortaleza vão disputar a Série B desta temporada com um objetivo inegociável: o acesso. Cientes do favoritismo, as diretorias dos dois clubes reformularam seus elencos e, até o momento, apresentam trajetórias semelhantes neste início de ano, ainda que com nuances distintas em termos de desempenho e convencimento dentro de campo.

Já garantidos nas semifinais do Campeonato Cearense, Vovô e Leão não encontraram grandes obstáculos nas fases iniciais do Estadual. O Alvinegro teve rendimento mais sólido e terminou a primeira fase com a melhor campanha geral. O Tricolor do Pici, por outro lado, apesar de atuações irregulares e de um processo de reconstrução mais profundo, assegurou a classificação sem sustos e segue utilizando o torneio como laboratório para ajustes.

Com a Série B do Campeonato Brasileiro como prioridade absoluta na temporadas, os rivais também observam atentamente o cenário nacional e o desempenho de concorrentes diretos pelo acesso à elite do futebol brasileiro de 2027.

Um dos principais postulantes ao acesso é o Goiás, que vive excelente momento sob o comando de Daniel Paulista. Invicto na temporada, o Esmeraldino lidera a primeira fase do Campeonato Goiano, com 14 gols marcados em oito partidas e apenas um sofrido. O elenco conta com peças experientes, como Tadeu, Lourenço, Gegê, Lucas Lima e Anselmo Ramon.

Outro adversário que desponta como forte candidato é o Novorizontino. Treinado por Enderson Moreira — ex-Ceará e Fortaleza —, o Tigre lidera a fase inicial do Paulistão com 16 pontos, seguido por equipes de Série A como Palmeiras e Red Bull Bragantino. O time, por sinal, chegou a golear a equipe de Abel Ferreira.

Também aparecem em bom nível Londrina e Náutico. O clube paranaense, que conta com o centroavante Gilberto, avançou às semifinais do Estadual após liderar o Grupo A e segue invicto na atual temporada. Já o Timbu dominou a primeira fase do Campeonato Pernambucano, com goleadas expressivas sobre os rivais Santa Cruz e Sport — venceu ambos por 4 a 0.

Outros clubes que apresentam desempenho positivo são Botafogo-SP, Vila Nova, América-MG, Juventude e Sport. Com exceção do time de Ribeirão Preto, que ainda briga por vaga no mata-mata do Paulistão, todos os demais já se classificaram para as fases decisivas dos respectivos estaduais.

Em um patamar intermediário aparecem Atlético-GO, CRB, Operário-PR e São Bernardo. Os dois primeiros avançaram às fases finais, mas oscilaram durante a fase classificatória. O Fantasma teve início ruim no Paranaense, porém cresceu no mata-mata e alcançou as semifinais, enquanto o São Bernardo deve ficar fora da próxima fase do Paulistão, mas sem risco de rebaixamento.

Na parte de baixo do termômetro estão Athletic-MG, Avaí, Criciúma, Cuiabá e Ponte Preta, que decepcionam até aqui. Os três primeiros já foram eliminados precocemente nos seus respectivos estaduais. O Cuiabá, principal força de Mato Grosso e que disputou a Série A nos anos recentes, aparece apenas no meio da tabela do torneio local, e a Ponte Preta, que atravessa enorme crise financeira e política, já confirmou o rebaixamento no Campeonato Paulista.

Termômetro da Série B:

QUENTE



Goiás, Novorizontino, Londrina, Náutico, Ceará e Fortaleza

MORNO

Botafogo-SP, Vila Nova, América-MG, Juventude e Sport

FRIO

Atlético-GO, Operário-PR, São Bernardo e CRB

GELADO

Athletic-MG, Avaí, Criciúma, Cuiabá e Ponte Preta