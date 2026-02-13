CBF confirma formato e datas da Copa do Nordeste 2026

Foto: Mauricia da Matta/CBF Copa do Nordeste 2026 terá participação de 20 clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas da Copa do Nordeste 2026 e detalhou o formato da competição, que contará com 20 clubes nesta edição. O torneio regional terá início em 25 de março e está previsto para ser encerrado em 7 de junho, quando será disputado o jogo de volta da final.

Na primeira fase, os 20 participantes serão divididos em quatro grupos de cinco equipes. Os times enfrentarão os clubes das outras chaves, em turno único, da seguinte forma: Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em partida única.

A data e a dinâmica do sorteio dos grupos ainda serão divulgadas pela CBF. Atual campeão, o Bahia não disputará a Copa do Nordeste 2026, pois está classificado para uma competição da Conmebol — no caso, a Libertadores. A partir desta temporada, clubes nordestinos garantidos em torneios sul-americanos não participarão da Lampions League.

Três clubes cearenses estão confirmados no Nordestão 2026: Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Além do trio, também integram a competição: ABC, América-RN, ASA, Botafogo-PB, Confiança, CRB, Fluminense-PI, Imperatriz, Itabaiana, Jacuipense, Juazeirense, Maranhão, Piauí, Retrô, Sousa, Sport e Vitória.

O campeão da Copa do Nordeste 2026 terá vaga assegurada na terceira fase da Copa do Brasil 2027. As equipes participantes poderão inscrever até 50 atletas, com prazo limite até 19 de maio. A Copa do Nordeste deve ter VAR, mas a CBF não divulgou em qual fase da competição a tecnologia será utilizada.

Datas de cada fase



Fase de grupos

1ª rodada: 25/3 ou 26/3

2ª rodada: 28/3 ou 29/3

3ª rodada: 8/4 ou 9/4

4ª rodada: 15/4 ou 16/4

5ª rodada: 29/4 ou 30/4

Quartas de final

6/5 ou 7/5

Semifinal

Jogos de ida: 20/5

Jogos de volta: 27/5

Final

Jogo de ida: 3/6

Jogo de volta: 7/6