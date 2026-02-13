Com desistência e desafios técnicos, Brasil completa prova dos 10 km no esqui cross-country

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP A brasileira Bruna Moura atende a maltesa Jenny Axisa Eriksen após esta cruzar a linha de chegada durante a prova de 10 km de esqui cross-country feminino com largada em saltos alternados nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no Estádio de Esqui Cross-Country de Tesero, no Lago di Tesero (Val di Fiemme), em 12 de fevereiro de 2026

O Brasil enfrentou obstáculos nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 nesta quinta-feira, 12. Estreando na prova feminina dos 10 quilômetros do esqui cross-country, a equipe verde e amarela teve a desistência de Eduarda Ribera antes da marca do quilômetro 5, mas Bruna Moura, a outra representante nacional na disputa, completou o circuito na 99ª colocação.

Na disputa geral, o principal destaque ficou para as suecas Frida Karlsson e Ebba Andersson, que terminaram no topo do pódio com ouro e prata, respectivamente. O bronze foi conquistado pela norte-americana Jessie Diggins.

Entre as brasileiras, Bruna Moura concluiu os 10 quilômetros em 30min56s9. O resultado foi comemorado pela atleta, que destacou os obstáculos enfrentados ao longo do percurso.

“Estou muito feliz por ter conseguido terminar a prova. Apesar de todos os obstáculos, consegui entregar o meu melhor. Antes da largada, eu estava bem tensa porque o estilo livre é uma técnica com a qual tenho tido bastante problema nas duas pernas nesta temporada, e isso tem me prejudicado”, afirmou.

A atleta explicou que as maiores dificuldades estiveram no controle das pernas, especialmente nas curvas do trajeto. Ainda assim, avaliou positivamente sua participação, mesmo reconhecendo que não foi sua melhor performance.

“As pernas foram o meu maior desafio. Não consegui fazer uma ótima performance porque precisei frear praticamente em todas as descidas, principalmente na segunda parte da prova, para tentar controlar as pernas nas curvas. Mesmo com essa dificuldade, optei por continuar a temporada e deu certo. Consegui a vaga olímpica e estou aqui. Não foi a performance da minha vida, mas foi, com certeza, um dos melhores dias da minha vida”, completou.