Fortaleza faz reformulação profunda no elenco e fecha grupo para o Estadual

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Regularizado, atacante Luiz Fernando pode estrear contra o Ferroviário

Em um intervalo de quase 70 dias, entre turbulências políticas, crise financeira e mudanças no escalão administrativo, o Fortaleza praticamente concluiu a reformulação no elenco, com a saída de duas dezenas de jogadores — e tendo outros cinco fora dos planos — e quase uma dúzia de contratações.

O grupo comandado por Thiago Carpini está fechado para a disputa do mata-mata do Campeonato Cearense, com apenas uma lacuna restante e alguns casos a serem resolvidos. O prazo de inscrições para o Estadual se encerra hoje, quando o clube do Pici deve regularizar os últimos reforços.

O Tricolor foi rebaixado no Brasileirão no dia 7 de dezembro de 2025. O desafio era enxugar o elenco, reduzir a folha salarial em mais de 50% e reconstruir o elenco para uma temporada de Série B. Desde então, precisou contratar uma nova comissão técnica, remontar o departamento de futebol e definiu o novo comando do Conselho de Administração da SAF.

De lá para cá, 21 jogadores se despediram do Pici, entre fim de contrato, rescisões, vendas e empréstimos. Breno Lopes, Herrera e Moisés foram os atletas cujas transferências em definitivo renderam compensação financeira ao clube. Algumas peças de salários altos também saíram, como Deyverson, Lucero, Marinho e Tinga, por exemplo.

Houve também empréstimos de atletas que não desejavam disputar a Segundona do Brasileiro ou com vencimentos mensais altos para a temporada tricolor, como João Ricardo (irá para o Corinthians em março), Mancuso, Matheus Pereira e Guzmán.

O Leão precisou firmar acordos de rescisão com muitos jogadores que tinham vínculos longos, para tirá-los do elenco e evitar o custo imediato com salário, chegando a um consenso quanto aos valores e parcelando os pagamentos, alguns com início previsto para daqui a alguns meses.

Há ainda alguns casos em aberto, já que Helton Leite, Kuscevic, Diogo Barbosa e Matheus Rossetto não fazem parte dos planos, mas ainda não deixaram o clube — o zagueiro chileno tem treinado normalmente com o elenco.

Foram cerca de dez remanescentes, contando também com o retorno de Tomás Cardona e a ascensão de garotos da base após a Copinha. Entre as permanências, Brenno, Brítez, Lucas Sasha, Pochettino e Bareiro formam a espinha dorsal do time titular de Carpini.

Para remontar o elenco, repondo setores carentes, com atletas dentro da realidade — técnica e financeira — da Série B, o Fortaleza contratou 11 nomes, além de adquirir o zagueiro Lucas Gazal e o volante Pierre em definitivo. As carências mais graves duraram até esta semana, quando o clube conseguiu atacantes de lado e um lateral-esquerdo.

O colombiano Gabriel Fuentes, cedido pelo Fluminense até o fim do ano, preenche a carência na lateral. Por ora, o reserva imediato será o jovem Guilherme, mas a janela de transferências fica aberta até 3 de março, visando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

Para o ataque já foram anunciados Rodriguinho, emprestado pelo Cruzeiro, e Luiz Fernando, adquirido do Athletico-PR. Faltam as confirmações de Lucas Braga e GB, que devem acontecer hoje, em paralelo à inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder disputar semifinal e eventual final do Cearense.

Fortaleza: mudanças no elenco para 2026

Contratações (11 jogadores):

Mailton Paulinho Luan Freitas Gabriel Fuentes (acertado) Ryan Ronald Vitinho Rodriguinho Luiz Fernando Lucas Braga (acertado) GB (acertado)

Saídas (21 jogadores):

Tinga Mancuso (empréstimo) Bruno Pacheco Weverson Felipe Jonatan Gastón Ávila Benevenuto Zé Welison Martínez Kauan Rodrigues (empréstimo) Guzmán (empréstimo) Pablo Roberto (empréstimo) Matheus Pereira (empréstimo) Moisés Herrera Marinho Yago Pikachu Breno Lopes Lucero Deyverson Allanzinho (empréstimo)

Em negociação de saída (5 jogadores):