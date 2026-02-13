Fortaleza faz reformulação profunda no elenco e fecha grupo para o Estadual

Em um intervalo de quase 70 dias, entre turbulências políticas, crise financeira e mudanças no escalão administrativo, o Fortaleza praticamente concluiu a reformulação no elenco, com a saída de duas dezenas de jogadores — e tendo outros cinco fora dos planos — e quase uma dúzia de contratações.
O grupo comandado por Thiago Carpini está fechado para a disputa do mata-mata do Campeonato Cearense, com apenas uma lacuna restante e alguns casos a serem resolvidos. O prazo de inscrições para o Estadual se encerra hoje, quando o clube do Pici deve regularizar os últimos reforços.
O Tricolor foi rebaixado no Brasileirão no dia 7 de dezembro de 2025. O desafio era enxugar o elenco, reduzir a folha salarial em mais de 50% e reconstruir o elenco para uma temporada de Série B. Desde então, precisou contratar uma nova comissão técnica, remontar o departamento de futebol e definiu o novo comando do Conselho de Administração da SAF.
De lá para cá, 21 jogadores se despediram do Pici, entre fim de contrato, rescisões, vendas e empréstimos. Breno Lopes, Herrera e Moisés foram os atletas cujas transferências em definitivo renderam compensação financeira ao clube. Algumas peças de salários altos também saíram, como Deyverson, Lucero, Marinho e Tinga, por exemplo.
Houve também empréstimos de atletas que não desejavam disputar a Segundona do Brasileiro ou com vencimentos mensais altos para a temporada tricolor, como João Ricardo (irá para o Corinthians em março), Mancuso, Matheus Pereira e Guzmán.
O Leão precisou firmar acordos de rescisão com muitos jogadores que tinham vínculos longos, para tirá-los do elenco e evitar o custo imediato com salário, chegando a um consenso quanto aos valores e parcelando os pagamentos, alguns com início previsto para daqui a alguns meses.
Há ainda alguns casos em aberto, já que Helton Leite, Kuscevic, Diogo Barbosa e Matheus Rossetto não fazem parte dos planos, mas ainda não deixaram o clube — o zagueiro chileno tem treinado normalmente com o elenco.
Foram cerca de dez remanescentes, contando também com o retorno de Tomás Cardona e a ascensão de garotos da base após a Copinha. Entre as permanências, Brenno, Brítez, Lucas Sasha, Pochettino e Bareiro formam a espinha dorsal do time titular de Carpini.
Para remontar o elenco, repondo setores carentes, com atletas dentro da realidade — técnica e financeira — da Série B, o Fortaleza contratou 11 nomes, além de adquirir o zagueiro Lucas Gazal e o volante Pierre em definitivo. As carências mais graves duraram até esta semana, quando o clube conseguiu atacantes de lado e um lateral-esquerdo.
O colombiano Gabriel Fuentes, cedido pelo Fluminense até o fim do ano, preenche a carência na lateral. Por ora, o reserva imediato será o jovem Guilherme, mas a janela de transferências fica aberta até 3 de março, visando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.
Para o ataque já foram anunciados Rodriguinho, emprestado pelo Cruzeiro, e Luiz Fernando, adquirido do Athletico-PR. Faltam as confirmações de Lucas Braga e GB, que devem acontecer hoje, em paralelo à inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder disputar semifinal e eventual final do Cearense.