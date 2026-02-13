Matheus Araújo é dúvida e Mozart tem opções para montar ataque contra o Floresta

Foto: Samuel Setubal Matheus Araújo é um dos artilheiros do Cearense

Enquanto alguns se preparam para pular o Carnaval, o técnico Mozart quebra a cabeça para dispôr seu trio de ataque no duelo contra o Floresta, neste domingo, 15. Para o embate que acontecerá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará tem Matheus Araújo como dúvida e pode promover algumas mudanças na parte ofensiva.

O camisa 8 tem um início bastante positivo em 2026. Após ser um reserva pouco utilizado por Léo Condé na temporada passada, o atleta ressurgiu no Campeonato Cearense e, atuando em uma nova função, vem sendo um dos atletas mais badalados deste início de ano.

Matheus Araújo joga como um meia-esquerda, saindo do corredor lateral para a zona central de jogo. Esse movimento ajuda a gerar superioridade numérica no corredor central e abre espaço para o lateral Fernando conseguir ultrapassar. Exercendo estas funções, o meio-campista já soma quatro gols em cinco partidas.

Em boa fase, o atleta sofreu com um edema na coxa esquerda e foi desfalque no Clássico-Rei de domingo, 5, e é dúvida para o embate contra o Lobo da Vila. Em seu lugar, Mozart apostou em Fernandinho, tentando ter um ataque mais vertical no jogo. O camisa 11, na ocasião, fez uma partida discreta e nunca foi unanimidade para a posição.

Uma opção mais viável caso o titular não tenha se recuperado totalmente é a de Juan Alano. Dono da camisa 10 do Vovô, o jogador de 29 anos soma um gol e uma assistência em três partidas, tendo saído do banco nas três oportunidades. Além da aparente boa fase, as características similares de jogo e a igual versatilidade não forçariam o técnico Mozart a mudar o esquema tático.

Os mesmos critérios se aplicam a Matheusinho, recém-chegado ao Ceará e um nome muito badalado devido aos bastidores de sua contratação. Com a número 98, fez sua estreia contra o Horizonte e também entrou em campo contra o Fortaleza. Em ambas as partidas, não fez gol ou distribuiu assistências, mas mostrou alguma capacidade criativa.

Além dos lados do campo, a "referência" do ataque é outro ponto que pode ser reavaliado por Mozart. Até o momento, o dono da posição é Lucca, cria da base que retornou ao clube em 2025 após passagem pelo Internacional. O camisa 99 marcou dois gols em seis jogos e faz temporada no máximo regular até o momento.

No Clássico-Rei, jogo de maior enfrentamento técnico do Alvinegro no ano, o atacante teve a melhor chance do Alvinegro no jogo, em uma bola de cabeça, mas fora isso, apresentou pouco perigo ao sistema defensivo adversário.

Como alternativa, o comandante do Vovô pode optar pelo meia Vina atuando como falso 9, algo já tentado não só nesta temporada, mas em anos anteriores também. A primeira vez que o camisa 29 atuou na função em 2026 foi na goleada sobre o Tirol, tendo muito espaço para distribuir o jogo.

Em 2022, sob o comando de Dorival Júnior, Vina viveu grande fase jogando na mesma função, com o jogo mais memorável sendo uma vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, de virada, no Allianz Parque.

Atuando como falso camisa 9, Vina tenta preencher o espaço entre volantes e zagueiros adversários, tendo margem para girar com a bola e acionar os jogadores que infiltram para a grande área. Outro ganho com o meio-campista nessa função é o de, eventualmente, atrair um ou dois zagueiros para fora de suas posições e assim, abrir espaço aos companheiros.