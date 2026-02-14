Ferroviário e Fortaleza se reencontram em Clássico das Cores na semifinal do Cearense

Foto: Samuel Setubal Fortaleza e Ferroviário se encontram após empatarem na primeira fase

Pela quinta vez em dez anos, Ferroviário e Fortaleza estão frente a frente na semifinal do Campeonato Cearense. A disputa por um lugar na grande decisão do Manjadinho de 2026 começa neste sábado, 14, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica. Apesar da folia de Carnaval no entorno da praça esportiva, o duelo carrega rivalidade e é valioso para as pretensões dos times.

O Clássico das Cores valendo vaga na final do Estadual também aconteceu em 2017, 2022, 2023 e 2025. O Tubarão levou a melhor na primeira, enquanto o Leão avançou nas outras três. No ano passado, o confronto foi acirrado até o fim: empate sem gols na ida e vitória tricolor por 1 a 0 na volta, com gol do argentino Lucero já nos acréscimos.

Será um reencontro também das equipes na atual edição do Cearense. No duelo da segunda rodada da primeira fase, que marcou a estreia do Fortaleza em 2026, empate por 0 a 0, mesmo com os comandados de Nuno Pereira atuando em desvantagem numérica por todo o segundo tempo — Bruno Miranda foi expulso.

O Tricolor do Pici terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo A, com dez pontos conquistados, após três triunfos e um empate — justamente no Clássico das Cores. O time de Barra do Ceará ficou na segunda posição da chave, com oito pontos, já que obteve duas vitórias e duas igualdades.

Na etapa seguinte do certame, o Leão fez cinco pontos, com dois empates e um triunfo, enquanto o Tubarão somou uma vitória, um empate e uma derrota. Por isso, o escrete coral será o mandante no embate de ida e, por ter melhor campanha, o Fortaleza será o dono da casa no segundo confronto, no próximo sábado, 21, às 17 horas.

Para os primeiros 90 minutos da semifinal, o Ferroviário tem apenas uma dúvida: o volante Luan, que foi desfalque na partida passada, diante do Iguatu, devido a um desconforto muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Se ainda não tiver condições de atuar deverá ser substituído novamente por Brayan.

Os atacantes Kiuan e Yair Mena dividem a artilharia coral no Estadual, com dois gols cada. Mas o principal destaque do time do português Nuno Pereira na competição tem sido o volante Lucas Black, de 25 anos, responsável por ditar o ritmo da equipe e também com bom porte físico para marcação.

Do lado do Fortaleza também só há uma dúvida: a presença do zagueiro Emanuel Brítez. O capitão tricolor já estava sentindo dores no tornozelo, tomando medicação para conseguir jogar, e voltou a acusar o problema no Clássico-Rei. Caso o camisa 2 não seja liberado pelo departamento médico, Luan Freitas deverá assumir o posto na defesa para formar o trio com Lucas Gazal e Cardona.

Apesar de ter recebido reforços para o setor ofensivo nesta semana, com as chegadas de Rodriguinho, Luiz Fernando e GB, por exemplo, Thiago Carpini deverá ter cautela para utilizá-los, já que foram poucos dias de treinos. Vitinho, que estreou contra o Ceará, teve mais uma semana inteira de trabalhos, mas ainda não está na condição física ideal para atuar os 90 minutos.

Diante disso, a tendência é que o Leão siga com uma trinca de volantes, formada por Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre, e dê vez aos atacantes recém-chegados no decorrer do Clássico das Cores. Os três, inclusive, estão regularizados.

Ferroviário x Fortaleza: ficha técnica

Ferroviário



4-3-3: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan (Luan) e Thalisson; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Fortaleza



3-6-1: Brenno; Luan Freitas (Brítez), Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Rodrigo, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro. Téc: Thiago Carpini

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 14/2/2026

Horário: 16h30min

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Renan Aguiar e Beatriz Ferreira

VAR: Joanilson Scarcella

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, Goat, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO