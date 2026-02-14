Nicole Silveira termina dia em 12ª; Lucas Pinheiro Braathen estreia hoje

Foto: Marina Ziehe/COB Nicole Silveira compete no skeleton

A brasileira Nicole Silveira terminou o primeiro dia do skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno em 12º lugar, com 1min55s78 na soma de duas descidas em Cortina D'Ampezzo. Ela volta para a pista às 14 horas (horário de Brasília) deste sábado para as duas últimas baterias.

A gaúcha de 31 anos, que se mudou para o Canadá aos 7, detém a melhor colocação de uma piloto latino-americana em Olimpíadas, com o 13º lugar alcançado nos Jogos de Pequim-2022, sua estreia olímpica. O objetivo é ao menos superar a própria marca.

"Eu tive dificuldades com essa pista em novembro. Meu objetivo era ter largadas fortes e melhorar as descidas. Estou confiante para o dia de amanhã", disse a piloto à CazéTV.

Na competição olímpica da modalidade, a classificação final é definida pela soma dos tempos de todas as quatro descidas. A austríaca Janine Flock, que bateu o recorde da pista ao anotar 57s22 na segunda bateria, é quem lidera a prova no momento.

Além de Nicole, os olhos da torcida brasileira estarão voltados a Lucas Pinheiro Braathen, grande esperança de conquistar a primeira medalha do país nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele disputa hoje o slalom gigante, do esqui alpino, na pista Stelvio, em Bormio.

Será a primeira das duas provas na Itália para Lucas, nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, que representa o Brasil desde 2024. A outra será o slalom na segunda-feira, no mesmo local.

Lucas, de 25 anos, chega aos Jogos após uma temporada muito consistente, na qual se tornou presença constante nas primeiras posições, a ponto de atualmente ser o número 2 no slalom.

Neste sábado, ele realizará duas descidas. A primeira é às 6h30min (horário de Brasília) — ele abrirá a competição. A segunda, é a partir das 9h30min, com ordem definida a partir dos tempos da primeira prova. Os esquiadores com menor somatório final de tempo ficam com as medalhas. (Agência Estado e AFP)



