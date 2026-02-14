Wendel Silva é a nova aposta para a camisa 9 do Ceará em 2026

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Wendel Silva é o novo atacante do Ceará

O Ceará enfim anunciou um camisa 9 para a temporada de 2026. Na tarde de ontem, o Alvinegro de Porangabuçu oficializou a contratação do centroavante Wendel Silva, que soma passagens por Flamengo, Porto e Santos.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atacante já está apto a estrear e pode ser utilizado pelo técnico Mozart já no próximo domingo, 15, diante do Floresta, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Aos 25 anos, Wendel chega ao Vovô para preencher uma lacuna nítida no elenco alvinegro. Até então, o clube contava apenas com Lucca, remanescente da temporada passada, como centroavante de origem. A contratação foi viabilizada por meio de empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, com vínculo válido até o fim do ano.

Apesar da expectativa em torno da chegada de um "camisa 9", o nome de Wendel não é visto internamente como uma solução definitiva para o setor, sobretudo pensando na Série B. A avaliação é de que o atacante amplia as opções do elenco e oferece uma alternativa imediata para o Campeonato Cearense. Assim, o clube ainda deve buscar outro centroavante mais experiente ou com maior histórico de gols para a sequência da temporada.

"Acho que o nome do Wendel não é, de fato, aquele nome que causa impacto necessário. Ele não é um jogador tão alto, por exemplo. Não é um goleador, não é um camisa 9 nato. Mas é um jogador que eu acho que para compor esse elenco, é como se, nesse momento, o Ceará estivesse trazendo o jogador reserva para esse camisa 9, eu pelo menos assim imagino. É um jogador que, para terminar o Campeonato Estadual, tendo ali pelo menos uma troca com o Lucca, vejo como interessante [...] De toda forma eu vejo o nome como ok, mas eu acho que o Ceará vai precisar de mais no começo da Série B", analisou o comentarista Thiago Minhoca durante o programa Esportes O POVO de ontem.

Na temporada 2025/2026, Wendel disputou 21 partidas pelo Santa Clara e marcou três gols. O atleta vinha treinando normalmente e fez sua última atuação no dia 7 de fevereiro, pela Primeira Divisão do Campeonato Português, o que deve facilitar sua adaptação física ao clube de Porangabuçu.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o atacante ganhou destaque nacional ao marcar o gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, quando o Rubro-Negro venceu o Internacional na final. Ainda jovem, dividia espaço com Vitor Gabriel, outro centroavante formado no clube carioca que defendeu o Ceará em 2023.

Após deixar o clube carioca, Wendel construiu boa parte de sua carreira no futebol português, com passagens por Leixões, SC Covilhã, Porto B e Santa Clara. Seu melhor momento foi na temporada 2023/2024, quando marcou 18 gols em 30 jogos pelo Porto B, na Segunda Liga, divisão de acesso lusitana.

No Brasil, ainda atuou pelo Santos durante o segundo semestre de 2024. No Peixe, anotou quatro gols em 19 partidas e sofreu com críticas da torcida devido a más atuações, apesar de ter melhorado o rendimento na reta final da Série B de 2024. Na virada do ano, foi comunicado que não estava nos planos do então técnico santista, o português Pedro Caixinha.