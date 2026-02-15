Logo O POVO+
Floresta e Ceará se enfrentam na ida da semifinal do Cearense 2026
Os times duelam neste domingo, 15, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, pelo primeiro jogo da semifinal do certame estadual
Ceará estreou no ano justamente contra o Floresta (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Afunilando cada vez mais, o Campeonato Cearense de 2026 terá mais uma semifinal na tarde de hoje, entre Floresta e Ceará. No estádio Presidente Vargas, no carnavalesco Benfica, as equipes entram em campo às 16 horas (horário de Brasília), pelo jogo de ida da fase decisiva do Estadual.

De um lado, o Verdão tenta surpreender um dos favoritos ao título para chegar à grande decisão. Do outro, o Vovô busca confirmar o favoritismo em campo e seguir firme na tentativa de conquistar o tricampeonato cearense consecutivo. 

Mesmo sem apresentar um futebol de “brilhar os olhos”, o Floresta vem realizando uma campanha consistente no Campeonato Cearense de 2026. Na primeira fase, o time somou sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já na segunda fase, acumulou quatro pontos e garantiu vaga nas semifinais. Ao todo, a equipe comandada por Leston Júnior disputou sete partidas, marcou sete gols e sofreu apenas três no torneio, números que evidenciam solidez defensiva.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade da equipe do Ceará, mas a nossa equipe também é muito qualificada. Vem se preparando da melhor maneira possível durante a semana, então temos tudo para chegar domingo e fazer um excelente jogo. É claro que o nosso principal objetivo é o título, mas vamos jogo a jogo", afirmou o lateral-esquerdo Diego Matos.

A tendência é que o Floresta, assim como nas atuações recentes, adote uma postura mais cautelosa, apostando em linhas compactas e na velocidade dos contra-ataques para tentar surpreender o adversário.

O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, entra em campo em busca de mais uma final estadual. Dono da melhor campanha geral do Campeonato Cearense até aqui, o Ceará chega embalado pelo desempenho coletivo consistente, especialmente no setor defensivo. Ainda assim, o elenco adota cautela diante de um rival conhecido por dificultar os jogos.

"É uma equipe que é pedra no sapato de todo mundo. Não deixa jogar fácil, tem uma transição muito forte. Vamos tentar manter a posse de bola, criar situações para construir vantagem neste primeiro jogo, mas sempre atentos aos contra-ataques", alertou o lateral-direito Rafael Ramos.

Para o duelo, o técnico Mozart poderá contar com reforços importantes anunciados durante a semana: o centroavante Wendel Silva e o zagueiro Luiz Otávio. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF na sexta-feira, 13, e já ficam à disposição do treinador, podendo aparecer como opções ao longo da partida.

Vale ressaltar que o jogo de volta entre Ceará e Floresta será disputado no domingo seguinte, dia 22, às 18 horas, quando será definido o finalista do Campeonato Cearense de 2026.

Na história, Floresta e Ceará se enfrentaram em 10 jogos oficiais. O retrospecto aponta cinco vitórias do Vovô, três empates e dois triunfos do Lobo da Vila Manoel Sátiro. O encontro mais recente entre as equipes ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano, quando o Ceará, com elenco formado por jogadores das categorias de base, venceu por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Estadual. Os dados são do site oGol.

Floresta x Ceará: ficha técnica

Floresta

4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Diego Matos; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 15/2/2026
Horário: 16 horas
Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro
Assistentes: Nailton Oliveira e Francisco Marcondes Simão
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro
Transmissão: Canal Goat (Youtube), TVC Esporte (Youtube), Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

