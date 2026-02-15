Floresta e Ceará se enfrentam na ida da semifinal do Cearense 2026

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Ceará estreou no ano justamente contra o Floresta

Afunilando cada vez mais, o Campeonato Cearense de 2026 terá mais uma semifinal na tarde de hoje, entre Floresta e Ceará. No estádio Presidente Vargas, no carnavalesco Benfica, as equipes entram em campo às 16 horas (horário de Brasília), pelo jogo de ida da fase decisiva do Estadual.

De um lado, o Verdão tenta surpreender um dos favoritos ao título para chegar à grande decisão. Do outro, o Vovô busca confirmar o favoritismo em campo e seguir firme na tentativa de conquistar o tricampeonato cearense consecutivo.

Mesmo sem apresentar um futebol de “brilhar os olhos”, o Floresta vem realizando uma campanha consistente no Campeonato Cearense de 2026. Na primeira fase, o time somou sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já na segunda fase, acumulou quatro pontos e garantiu vaga nas semifinais. Ao todo, a equipe comandada por Leston Júnior disputou sete partidas, marcou sete gols e sofreu apenas três no torneio, números que evidenciam solidez defensiva.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade da equipe do Ceará, mas a nossa equipe também é muito qualificada. Vem se preparando da melhor maneira possível durante a semana, então temos tudo para chegar domingo e fazer um excelente jogo. É claro que o nosso principal objetivo é o título, mas vamos jogo a jogo", afirmou o lateral-esquerdo Diego Matos.

A tendência é que o Floresta, assim como nas atuações recentes, adote uma postura mais cautelosa, apostando em linhas compactas e na velocidade dos contra-ataques para tentar surpreender o adversário.

O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, entra em campo em busca de mais uma final estadual. Dono da melhor campanha geral do Campeonato Cearense até aqui, o Ceará chega embalado pelo desempenho coletivo consistente, especialmente no setor defensivo. Ainda assim, o elenco adota cautela diante de um rival conhecido por dificultar os jogos.

"É uma equipe que é pedra no sapato de todo mundo. Não deixa jogar fácil, tem uma transição muito forte. Vamos tentar manter a posse de bola, criar situações para construir vantagem neste primeiro jogo, mas sempre atentos aos contra-ataques", alertou o lateral-direito Rafael Ramos.

Para o duelo, o técnico Mozart poderá contar com reforços importantes anunciados durante a semana: o centroavante Wendel Silva e o zagueiro Luiz Otávio. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF na sexta-feira, 13, e já ficam à disposição do treinador, podendo aparecer como opções ao longo da partida.

Vale ressaltar que o jogo de volta entre Ceará e Floresta será disputado no domingo seguinte, dia 22, às 18 horas, quando será definido o finalista do Campeonato Cearense de 2026.

Na história, Floresta e Ceará se enfrentaram em 10 jogos oficiais. O retrospecto aponta cinco vitórias do Vovô, três empates e dois triunfos do Lobo da Vila Manoel Sátiro. O encontro mais recente entre as equipes ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano, quando o Ceará, com elenco formado por jogadores das categorias de base, venceu por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Estadual. Os dados são do site oGol.

Floresta x Ceará: ficha técnica

Floresta

4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Diego Matos; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 15/2/2026

Horário: 16 horas

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro

Assistentes: Nailton Oliveira e Francisco Marcondes Simão

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro

Transmissão: Canal Goat (Youtube), TVC Esporte (Youtube), Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO