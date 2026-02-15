Fortaleza joga bem, bate Ferroviário por 2 a 0 e abre vantagem na semifinal do Cearense

O Fortaleza largou com boa vantagem na semifinal do Campeonato Cearense de 2026. Na tarde de ontem, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, o Leão do Pici venceu o Ferroviário por 2 a 0, no jogo de ida da fase decisiva. Bareiro e Vitinho marcaram os gols que colocaram o Tricolor em posição confortável no confronto.
Apesar de ser o visitante do confronto, o Tricolor tomou as rédeas da partida desde o apito inicial, controlando a posse de bola e tentando se impor ofensivamente. Ainda assim, quem levou perigo primeiro foi o Tubarão da Barra. Aos 10 minutos, Jefinho recebeu na intermediária, ajeitou para a perna direita e finalizou com força, exigindo boa defesa de Brenno, que evitou o gol logo no início do duelo.
A resposta tricolor, no entanto, foi rápida e letal. Aos 12 minutos, Mailton avançou bem pelo lado direito e cruzou com precisão na área. Bem posicionado, Bareiro se antecipou à marcação e precisou até se abaixar para cabecear firme rumo às redes, sem chances para o goleiro Sivaldo, abrindo o placar no PV e dando tranquilidade ao Fortaleza.
Após sofrer o gol, o Ferroviário não se abateu e passou a pressionar em busca do empate, apostando principalmente em jogadas individuais e finalizações de média distância.
A partir ficou lá e cá. Aos 19 minutos, em subida tricolor, Mailton arriscou um chute forte de fora da área e obrigou Sivaldo a fazer boa defesa. Pouco depois, aos 21, Mena passou pela marcação com habilidade e finalizou forte, mas Brenno apareceu novamente com segurança para manter a vantagem.
Nos minutos finais da primeira etapa, o goleiro do Fortaleza seguiu sendo exigido e foi um dos destaques do time. Aos 43 minutos, o Tricolor do Pici ainda reclamou de um possível pênalti em Luiz Fernando, derrubado dentro da área, mas a arbitragem assinalou impedimento — bem questionável, mas confirmado pelo VAR — na jogada.
Na volta para o segundo tempo, o Ferroviário manteve a postura ofensiva e tentou furar a boa compactação defensiva da equipe comandada por Carpini. Apesar do volume, o time da Barra do Ceará sofreu com a falta de eficiência nas conclusões e encontrou dificuldades para transformar posse em chances claras.
O Leão do Pici, por sua vez, foi cirúrgico. Em uma bobeada da defesa coral, Lucas Sasha desarmou no meio-campo, puxou o contra-ataque e cruzou na medida para Vitinho. O camisa 11 finalizou de primeira e estufou as redes do Presidente Vargas, ampliando a vantagem tricolor e esfriando qualquer tentativa de reação adversária. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza.
Motivado pelo segundo gol, o Leão do Pici quase marcou o terceiro quando Luiz Fernando arriscou de dentro da área e viu Sivaldo defender, enquanto Vitinho voltou a aparecer bem ao cortar da direita para o meio e tocar para Crispim, que finalizou da entrada da área, mas parou na marcação.
Na sequência, os dois treinadores promoveram substituições em busca de fôlego novo e ajustes táticos. No duelo de estratégias, o Fortaleza se mostrou mais organizado e seguiu criando boas oportunidades. O Ferroviário ainda tentou uma pressão na reta final, porém o Tricolor mostrou maturidade, boa organização defensiva e administrou o resultado até o apito final.
Com a vitória, o Fortaleza pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta para garantir a vaga na final. Caso o Ferroviário vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis. O confronto decisivo acontece no próximo sábado, 21, às 16h30min (horário de Brasília). O local ainda será definido.
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires (Felipe Sales), Léo Paraíso, Iago e Pedrinho (Pablo Maldini); João Neto (Fernando Portel), Brayan e Luan (Victor Diotti); Yair Mena, Kiuan (Carlinhos) e Jefinho. Téc: Nuno Pereira
Fortaleza
3-5-2: Brenno; Luan Freitas (Fuentes), Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, (Ronald), Pochettino (Vitinho) e Lucas Crispim (Rodriguinho); Luiz Fernando (Prior) e Bareiro. Téc: Thiago Carpini
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 14/2/2026
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistentes: Renan Aguiar e Beatriz Ferreira
VAR: Joanilson Scarcella
Gols: 12min/1ºT - Bareiro (FOR); 13min/2ºT - Vitinho (FOR)
Cartões amarelos: Iago Fabrício, Luan (FER), Mailton, Cardona (FOR)
Público e renda: -