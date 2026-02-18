Logo O POVO+
Ataque do Ceará e defesa do Fortaleza aparecem no topo entre clubes das Séries A e B
Esportes

Ataque do Ceará e defesa do Fortaleza aparecem no topo entre clubes das Séries A e B

Alvinegro e Tricolor alcançam números de destaque no cenário nacional em pouco mais de um mês de temporada, com apenas o Campeonato Cearense em disputa
Lucca, atacante do Ceará, e Cardona, zagueiro do Fortaleza (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal Lucca, atacante do Ceará, e Cardona, zagueiro do Fortaleza

São apenas oito jogos em 2026, com somente o Campeonato Cearense em disputa em quase 40 dias de temporada, mas a eficiência ofensiva do Ceará e a solidez defensiva do Fortaleza fazem as equipes terem números de destaques no comparativo com os clubes das Séries A e B nacionais.

O Vovô marcou 19 gols em oito partidas, uma média de 2,37 bolas nas redes a cada confronto. É a segunda melhor marca entre as 40 principais equipes do Brasil, atrás somente do Náutico, que fez um tento a mais no mesmo número de jogos e tem média de 2,5. O Timbu, vale lembrar, será adversário do Alvinegro na Copa do Nordeste e na Segundona.

Ainda entre as equipes da Série B, o Vila Nova fez 22 gols em dez partidas, enquanto o Goiás anotou 19 tentos em dez embates. Foram mais bolas nas redes em um número superior de confrontos, o que deixa o Ceará com uma média melhor.

Entre as equipes da elite nacional, são seis com ataque mais gols na comparação com o time de Porangabuçu: Athletico-PR (23), Atlético-MG (21), Bahia (26), Chapecoense (21), Internacional (22) e Grêmio (22). No caso dos times da Série A, vale lembrar, a conta inclui partidas dos Estaduais e do Brasileirão, o que aumenta o número de compromissos e também significa embates de maior nível técnico.

O poder de fogo do Ceará é puxado pelo artilheiro Vina, que soma seis bolas nas redes em sete partidas e vive o melhor início de temporada da carreira. O meia Matheus Araújo deixou sua marca quatro vezes, enquanto os atacantes Lucca e Pedro Henrique contribuíram com dois gols cada. A lista ainda tem outros homens de frente, como Enzo, Juan Alano e Fernandinho, e os defensores Gilmar e Rafael Ramos, todos com um gol.

Do lado do Fortaleza, o grande destaque é a defesa. Nas oito vezes que entrou em campo em 2026, a equipe de Thiago Carpini foi vazada em apenas uma, no empate por 1 a 1 com o Iguatu. É o time menos vazado, de forma isolada, entre todos das Séries A e B do Brasileiro, com média de 0,125.

O goleiro Brenno soma sete partidas sem sofrer gols e é o arqueiro menos acionado do Campeonato Cearense, segundo o Sofascore: média de 1,1 defesa por partida.

Na comparação com outras equipes, duas da Série B aparecem próximas neste ranking, inclusive o arquirrival: Ceará e Goiás sofreram três gols cada. Neste caso, mérito maior para o Esmeraldino, que fez mais jogos e tem média de 0,3 tento sofrido por duelo — a média do Vovô é de 0,37. Na sequência, aparece o Náutico, que teve quatro bolas nas próprias redes em oito confrontos.

Na Série A, o dono da melhor defesa é o RB Bragantino, que teve quatro bolas nas próprias redes em 11 jogos (média de 0,36). Depois aparecem Corinthians, Fluminense e Vasco, empatados com oito tentos sofridos — os dois cariocas em dez compromissos, e o escrete paulista em 11 partidas.

O recorte em números absolutos neste momento da temporada é favorável para Ceará e Fortaleza — e para os outros times da Série B — porque apenas o Estadual está em disputa por enquanto, com nível de enfrentamento mais baixo. Os dados, entretanto, indicam o que pode ser uma tendência para a sequência do ano após reformulações em comissões técnicas e elencos.

O Alvinegro se aproveitou da fragilidade dos adversários no Manjadinho e conseguiu construir placares elásticos, evitando também sofrer muitos gols. Já o Tricolor, que teve poucas peças ofensivas à disposição, viu a retaguarda como maior trunfo e não concedeu quase nenhuma chance aos rivais até aqui. O cenário de equilíbrio entre Vovô e Leão ficou evidente no Clássico-Rei o último dia 8, em que as equipes pouco se ameaçaram.

Times das Séries A e B com melhores ataque em 2026:

  1. Bahia: 26 gols em 11 jogos (média de 2,36)
  2. Athletico-PR: 23 gols em 11 jogos (média de 2,09)
  3. Vila Nova: 22 gols em 10 jogos (média de 2,2)
  4. Grêmio: 22 gols em 11 jogos (média de 2)
  5. Internacional: 22 gols 11 jogos (média de 2)
  6. Atlético-MG: 21 gols em 11 jogos (média de 1,9)
  7. Chapecoense: 21 gols em 12 jogos (média de 1,75)
  8. Náutico: 20 gols em 8 jogos (média de 2,5)
  9. Ceará: 19 gols em 8 jogos (média de 2,37)
  10. Goiás: 19 gols em 10 jogos (média de 1,9)

Times das Séries A e B com melhores defesas em 2026:

  1. Fortaleza: 1 gol sofrido em 8 jogos
  2. Goiás: 3 gols sofridos em 10 jogos
  3. Ceará: 3 gols sofridos em 8 jogos
  4. Náutico: 4 gols sofridos em 8 jogos
  5. RB Bragantino: 4 gols sofridos em 11 jogos
  6. América-MG: 6 gols sofridos em 8 jogos
  7. Juventude: 6 gols sofridos em 8 jogos
  8. Londrina: 7 gols sofridos em 8 jogos
  9. Corinthians: 8 gols sofridos em 11 jogos
  10. Fluminense e Vasco: 8 gols sofridos em 10 jogos
