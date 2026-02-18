Ataque do Ceará e defesa do Fortaleza aparecem no topo entre clubes das Séries A e B

Foto: Samuel Setubal Lucca, atacante do Ceará, e Cardona, zagueiro do Fortaleza

São apenas oito jogos em 2026, com somente o Campeonato Cearense em disputa em quase 40 dias de temporada, mas a eficiência ofensiva do Ceará e a solidez defensiva do Fortaleza fazem as equipes terem números de destaques no comparativo com os clubes das Séries A e B nacionais.

O Vovô marcou 19 gols em oito partidas, uma média de 2,37 bolas nas redes a cada confronto. É a segunda melhor marca entre as 40 principais equipes do Brasil, atrás somente do Náutico, que fez um tento a mais no mesmo número de jogos e tem média de 2,5. O Timbu, vale lembrar, será adversário do Alvinegro na Copa do Nordeste e na Segundona.

Ainda entre as equipes da Série B, o Vila Nova fez 22 gols em dez partidas, enquanto o Goiás anotou 19 tentos em dez embates. Foram mais bolas nas redes em um número superior de confrontos, o que deixa o Ceará com uma média melhor.

Entre as equipes da elite nacional, são seis com ataque mais gols na comparação com o time de Porangabuçu: Athletico-PR (23), Atlético-MG (21), Bahia (26), Chapecoense (21), Internacional (22) e Grêmio (22). No caso dos times da Série A, vale lembrar, a conta inclui partidas dos Estaduais e do Brasileirão, o que aumenta o número de compromissos e também significa embates de maior nível técnico.

O poder de fogo do Ceará é puxado pelo artilheiro Vina, que soma seis bolas nas redes em sete partidas e vive o melhor início de temporada da carreira. O meia Matheus Araújo deixou sua marca quatro vezes, enquanto os atacantes Lucca e Pedro Henrique contribuíram com dois gols cada. A lista ainda tem outros homens de frente, como Enzo, Juan Alano e Fernandinho, e os defensores Gilmar e Rafael Ramos, todos com um gol.

Do lado do Fortaleza, o grande destaque é a defesa. Nas oito vezes que entrou em campo em 2026, a equipe de Thiago Carpini foi vazada em apenas uma, no empate por 1 a 1 com o Iguatu. É o time menos vazado, de forma isolada, entre todos das Séries A e B do Brasileiro, com média de 0,125.

O goleiro Brenno soma sete partidas sem sofrer gols e é o arqueiro menos acionado do Campeonato Cearense, segundo o Sofascore: média de 1,1 defesa por partida.

Na comparação com outras equipes, duas da Série B aparecem próximas neste ranking, inclusive o arquirrival: Ceará e Goiás sofreram três gols cada. Neste caso, mérito maior para o Esmeraldino, que fez mais jogos e tem média de 0,3 tento sofrido por duelo — a média do Vovô é de 0,37. Na sequência, aparece o Náutico, que teve quatro bolas nas próprias redes em oito confrontos.

Na Série A, o dono da melhor defesa é o RB Bragantino, que teve quatro bolas nas próprias redes em 11 jogos (média de 0,36). Depois aparecem Corinthians, Fluminense e Vasco, empatados com oito tentos sofridos — os dois cariocas em dez compromissos, e o escrete paulista em 11 partidas.

O recorte em números absolutos neste momento da temporada é favorável para Ceará e Fortaleza — e para os outros times da Série B — porque apenas o Estadual está em disputa por enquanto, com nível de enfrentamento mais baixo. Os dados, entretanto, indicam o que pode ser uma tendência para a sequência do ano após reformulações em comissões técnicas e elencos.

O Alvinegro se aproveitou da fragilidade dos adversários no Manjadinho e conseguiu construir placares elásticos, evitando também sofrer muitos gols. Já o Tricolor, que teve poucas peças ofensivas à disposição, viu a retaguarda como maior trunfo e não concedeu quase nenhuma chance aos rivais até aqui. O cenário de equilíbrio entre Vovô e Leão ficou evidente no Clássico-Rei o último dia 8, em que as equipes pouco se ameaçaram.

Times das Séries A e B com melhores ataque em 2026:

Bahia: 26 gols em 11 jogos (média de 2,36) Athletico-PR: 23 gols em 11 jogos (média de 2,09) Vila Nova: 22 gols em 10 jogos (média de 2,2) Grêmio: 22 gols em 11 jogos (média de 2) Internacional: 22 gols 11 jogos (média de 2) Atlético-MG: 21 gols em 11 jogos (média de 1,9) Chapecoense: 21 gols em 12 jogos (média de 1,75) Náutico: 20 gols em 8 jogos (média de 2,5) Ceará: 19 gols em 8 jogos (média de 2,37) Goiás: 19 gols em 10 jogos (média de 1,9)



