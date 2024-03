Imaginar nunca mais sentir o cheiro original das áreas naturais e passar a conviver apenas com o odor procedente da poluição parece um cenário distante. No entanto, com o aumento do descarte irregular dos resíduos sólidos em áreas naturais ricas em biodiversidade, como Áreas de Preservação Permanentes (APP), Unidades de Conservação (UC), Corredores Ecológicos, Parques Urbanos, Mares e Lagos, o cenário pode parecer mais próximo do que se imagina.

"Caso o despejo seja contínuo, a tendência é que esse odor permaneça e que o cheiro natural não apareça mais", afirma o doutor em Engenharia Sanitária e professor e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Michael Barbosa Viana. O especialista explica que a grande quantidade de resíduos sólidos nos locais começa a produzir odores devido à putrefação Decomposição da matéria orgânica, em especial de proteínas, causada por microrganismos, com produção de substâncias de odor desagradável. , que acaba sobressaindo os cheiros naturais dos ambientes.

Ainda segundo o especialista, quanto mais matéria orgânica putrefata nos ambientes maior vai ser a quantidade de odor sendo emitida ao longo do tempo. Michel explica que a geração de odores ocorre a partir da produção de bactérias anaeróbias, que consomem as matérias orgânicas, sendo capazes de produzir sulfeto de hidrogênio (H2S), um gás incolor com cheiro desagradável.

Além do despejo direto dos resíduos nas áreas naturais, outra fonte de poluição destes ambientes é o escoamento superficial do solo e das ruas durante os períodos de chuva. O doutor em Oceanografia e professor de Ciências Ambientais do Labomar/UFC, Paulo Henrique Sousa, explica que a água escoada, que contém impurezas e nutrientes, chega à drenagem urbana e, consequentemente, aos rios, lagos, lagoas, oceanos e demais corpos d'água.

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ceará gera 8,7 toneladas de lixo por dia. Em Fortaleza, são cerca de 4,4 toneladas. Atualmente, no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), apenas 1,1 milhão das 27,7 milhões de toneladas de resíduos recicláveis gerados anualmente têm o destino adequado.





[Infográfico ] Tempo de decomposição do lixo

Papel - 3 a 6 meses



Panos - 6 meses a 1 ano

Filtro de cigarro - Mais de 5 anos

Madeira - Mais de 13 anos

Náilon - Mais de 20 anos

Metal - Mais de 100 anos

Alumínio - Mais de 200 anos

Plástico - Mais de 400 anos

Vidro - Mais de 1000 anos

Borracha - Tempo indeterminado

(Fonte: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA))