Deu "bode" no esporte: os infinitos debates sobre o melhor jogador da história

Foto: montagem ROBSON PIRES GOAT

Os debates mais produtivos são aqueles que nunca trarão uma resposta definitiva. No nicho esportivo, destaca-se nos últimos anos a discussão sobre o melhor da história de um esporte. Por aqui, no Brasil, pode-se carregar a patriotada para chamar um craque de "Pelé" de determinado esporte — ainda que os mais jovens e os mais gringos argumentem que Messi tem cacife para desbancar o Rei.

Fora daqui, nos umbigocêntricos Estados Unidos, tal discussão pega emprestado o nome do animal símbolo do Nordeste brasileiro: o bode. A expressão advém de "Greatest Of All Time", ou "G.O.A.T", que traduz-se como "Melhor de todos os tempos". Ou bode mesmo.

Como toda treta de mesa de bar, existem viéses que enriquecem esse debate. Por exemplo, comparar Messi e Pelé é arriscar um anacronismo. O Rei do Futebol até respondia a isso dizendo que, quando começou, o debate era entre ele e Di Stéfano. Depois, virou entre ele e Cruyff. Depois, entre ele e Maradona. Hoje, Messi e Cristiano Ronaldo renovam votos de rivalidade.

O tênis é outro caso curioso, até por ter demarcadas as eras antiga e moderna. Até o início dos anos 2000, Pete Sampras era um consenso moderno. Aí veio o suíço Roger Federer trucidar recordes. Surgiu então a rivalidade com o espanhol Rafael Nadal. E, depois de ser superado pelo sérvio Novak Djokovic, o "Touro Miúra" mesmo defende o balcânico como o "bode" do tênis masculino.

Há até consensos que se esvaem. Michael Jordan segue sendo o melhor da história depois da ascensão de Lebron James? Talvez. Quem sabe? Ou ainda a dificuldade de comparar categorias de peso. Ou as diferenças entre as modalidades femininas e masculinas.

Nisto, Marta e Serena Williams mostram que existem quase consensos. Ou será que alguém que nunca ganhou uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada pode ser a melhor da história do futebol? Ou quem não domina todas as marcas pode ser a referência de um esporte individual?



No fim, o que existem são ícones. Pessoas que simbolizam um esporte. Muhammad Ali, que "voava como uma borboleta e picava como uma abelha", é ainda a cara do boxe. Na carreira, o peso-pesado teve 56 vitórias e cinco derrotas. Floyd Mayweather, por exemplo, aposentou-se invicto. Mas Ali foi quem engrandeceu a nobre arte. Tornou o esporte relevante em escala global.



No Brasil, é impossível pensar em Fórmula 1 sem levantar a importância de Ayrton Senna. Mas o tricampeão pertence a um debate ao lado de heptacampeões como Michael Schumacher, Lewis Hamilton? Aqui, sim. E é isto o que importa.

Alguns dos "debates" sobre melhor da história

Futebol

- Pelé

- Maradona

- Messi





Basquete

- Michael Jordan

- Lebron James





Tênis



- Novak Djokovic

- Rafael Nadal

- Roger Federer

Xadrez

- Magnus Carlsen

- Garry Kasparov

- Bobby Fischer

Judô

- Masahiko Kimura

- Tadahiro Nomura

- Teddy Riner

Alguns (quase) consensos



- Wayne Gretzky (hóquei no gelo)

- Usain Bolt (atletismo - velocidade)

- Marta (futebol)

- Serena Williams (tênis)

- Babe Ruth (beisebol)

- Muhammad Ali (boxe)

- Karch Kiraly (vôlei)

- Michael Phelps (natação)

- Ma Long (tênis de mesa)