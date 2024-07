De janeiro a junho deste ano, foram registrados 24 atendimentos a pessoas com sintomas de tungíase nos postos de saúde de Fortaleza. O levantamento é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Conforme a pasta, no mesmo período do ano passado, foram contabilizados 43 casos desse tipo, uma média de 8,6 casos por dia. (Colaborou: Luíza Vieira / Especial para O POVO)