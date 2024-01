Foto: IGOR DE MELO em 20/08/2012 Taxistas terão acesso a linha de crédito do BNB para renovação de frota

O Banco do Nordeste (BNB) lança na próxima sexta-feira, 12, uma linha de crédito para beneficiar motoristas de táxi que queiram comprar novos veículos. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi), Francisco Moura.

A ideia é facilitar o processo de renovação da frota no Estado com condições diferenciadas em relação a outras ofertas de crédito no sistema financeiro.

Os detalhes devem ser apresentados em solenidade na manhã de sexta-feira, 12. Os recursos de origem dessa linha de crédito será o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operado pelo BNB.

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024