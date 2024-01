Ceará tem 8,9% de aumento em financiamento de veículos em 2023

Foto: Barbara Moira, em 02-07-2020 Financiamento de veículos novos cresceu 19,1% em 2023

O Ceará teve um incremento de 8,9% em financiamentos de veículos em 2023. Foram 181.156 automóveis financiados no Estado no ano, sendo 78.877 novos e 102.279 usados.

O número coloca o Estado com o segundo maior número de empréstimos do Nordeste no ano, atrás apenas da Bahia, e o nono do Brasil. Em termos de participação, o Ceará foi responsável por 3% das operações do Brasil.



Os dados são do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3. Segundo o levantamento, o maior crescimento do Estado foi nas motos. Foram 65.854 veículos de duas rodas financiados, 19,5% unidades a mais do que no ano anterior.

No segmento de carros leves, a alta foi de 3,9% no ano, com 110.528 financiamentos. Veículos pesados e outros automóveis registraram queda em relação a 2022 de 1,3% e 20,6%, respectivamente.

O levantamento também indica que a maior parte do crescimento de empréstimos no Estado foi para a compra de veículos novos, que teve um salto de 19,1%. Os usados também tiveram saldo positivo, mas de forma mais modesta, crescendo 2,2%.



No Brasil, foram 5,96 milhões de automotores financiados em 2023, um crescimento de 10,1% em relação a 2022. Mais de um quarto destes financiamentos vieram de São Paulo, que registrou 1,59 milhão.

Confira o número de financiamentos de veículos em cada estado em 2023

AC: 21.076



AL: 68.325



AM: 89.457



AP: 15.237



BA: 236.729



CE: 181.156



DF: 127.318



ES: 118.131



GO: 228.775



MA: 118.849



MG: 547.613



MS: 110.342



MT: 175.053



PA: 171.727



PB: 75.932



PE: 179.313



PI: 66.579



PR: 473.390



RJ: 314.447



RN: 74.616



RO: 57.126



RR: 13.890



RS: 365.008



SC: 439.507



SE: 46.120



SP: 1.597.859



TO: 47.088

Total: 5.960.663



