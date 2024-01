Sarto assina ordem de serviço para construção de anexo da ACL

Foto: Joao Filho Tavares Sarto e a Academia Cearense de Letras assinam ordem de serviço para construção de praça

Em evento realizado na manhã desta quinta-feira, 11, a Academia Cearense de Letras, conjuntamente com a Prefeitura de Fortaleza, lançou a pedra fundamental do anexo da ACL e a assinatura da ordem de serviço para a obra.

O projeto, que teve sua maquete virtual exibida durante a solenidade, conta com uma praça na rua Guilherme Rocha, ao lado da sede da Academia. O espaço será composto por um réplica do Café Java, local que aconteciam encontros do movimento literário Padaria Espiritual. Além dele, a parte ajardinada do Palácio da Luz será restaurada.

O prefeito José Sarto (PDT), que esteve no evento, afirma que o projeto visa a criação de programas para que a praça seja ocupada por eventos que estimulem a cultura, como saraus e encontros literários. “Dar uma chacoalhada na intelectualidade”, declarou.

O presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante, ressalta, durante seu discurso, a importância de ambientes na Capital que valorizem a cultura.

“É a função da Academia valorizar e estimular a cultura e a educação. E nada melhor que uma nova Padaria Espiritual”, sustenta o professor, se referindo ao resgate da memória do movimento literário que reuniu escritores como Antônio Sales e Henrique Jorge.

Juarez Fernandes Leitão, vice-presidente da ACL, corrobora, apontando a importância da preservação e restauração da memória histórica de Fortaleza. “A cidade tem que fomentar uma nova mentalidade histórica. Temos que respeitar o caminho do passado, não existiríamos sem ele”, destaca.

O escritor ressalta, ainda, a importância da participação da prefeitura em um projeto como este. “Instituições públicas têm que aderir a essa mentalidade de preservação, porque foram exatamente elas, as administrações públicas, que em grande parte violaram a tradição da cidade, propositalmente ou permitiram, por uma suposta modernidade”.

De acordo com José Sarto, a obra deve durar cinco meses e para as outras obras que serão realizadas no entorno para melhoria e restauração de localidades, é estimado que se prolongue por mais um mês após a finalização da praça.

O nome que o novo espaço de cultura e lazer da cidade será decidido por meio de um concurso, mas não teve outras informações divulgadas.

