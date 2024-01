Escritor critica ação do governo

Foto: Agência Ophelia/Itaú Cultural Daniel Munduruku

O escritor Daniel Munduruku criticou ontem, 12, o trabalho do Ministério dos Povos Indígenas na reserva Yanomami, que vive grave crise de saúde há mais de um ano. Em sua publicação nas redes sociais, o ativista chamou a pasta de "cirandeira" e afirmou que existe "muita festa" e "muito discurso", porém "nada do necessário" para resolver a situação desafiadora da população que vive na localidade. "Os dados sobre a saúde dos Yanomami não deixam dúvidas: criar um ministério cirandeiro apenas para apagar incêndio é replicar a velha política do pão e circo. Muita festa, muita viagem internacional, muito discurso, muito do mesmo e nada do necessário. Uma lástima!", escreveu ele no X, antigo Twitter. (Agência Estado)