Pré-Carnaval 2024: Praça do Ferreira lota com Luxo da Aldeia e Olodum

Foto: FERNANDA BARROS Abertura do Pré-Carnaval 2024 teve a presença do arquiteto e compositor Fausto Nilo, homenageado deste ano

Festa, homenagens e presentes para novas e antigas gerações: quem compareceu à Praça do Ferreira na noite desta sexta-feira, 12, aproveitou de diferentes maneiras o início do Ciclo Carnavalesco em Fortaleza. Apresentações do bloco cearense Luxo da Aldeia e da banda baiana Olodum marcaram a abertura do Pré-Carnaval na Cidade.

O público, diverso, lotou a Praça do Ferreira. Era possível encontrar pais, mães, estudantes, foliões das novas e de antigas gerações unidos com o propósito de celebrar o Pré-Carnaval. Os trabalhos foram abertos com o Luxo da Aldeia, que levou ao público homenagem aos 80 anos do músico e poeta cearense Fausto Nilo. Com o título “80 Carnavais”, a temática do grupo revisitou um trecho da canção “Lua de Papel”, que enaltece a alegria de carnavais apesar das intempéries da vida.

Fausto Nilo para todas as gerações

Para além de ressaltar o legado de Nilo, a apresentação do bloco foi capaz de aproximar sua obra também de foliões que não conheciam a carreira do compositor - que também é homenageado pelo Ciclo Carnavalesco de Fortaleza. Bruno Perdigão, do Luxo da Aldeia, ressaltou como o artista se tornou uma “inspiração” para o grupo e defendeu a importância de levar seu legado às novas gerações.

“A ideia do Luxo da Aldeia sempre foi essa: divulgar os compositores cearenses. Fausto já tem muitos sucessos, mas muitas vezes as pessoas não sabem que é dele, mas com certeza todo mundo conhece muitas músicas dele. Nosso trabalho tem sido sempre esse. É sempre muito bom que o público se renove e a música chegue a novas pessoas”, aponta.

A doutoranda em linguística Liliane Luz, 43, foi à Praça do Ferreira para comemorar "mais uma volta ao Sol" - e é assim que explica sua fantasia. Brincante do Maracatu Vozes da África, ela afirma estar empolgada principalmente para quando houver apresentação do maracatu.

Enquanto isso, à espera do Luxo da Aldeia, a doutoranda relatou ser "alucinada" pela obra de Fausto Nilo, homenageado pelo bloco. "É bom porque quem não conhece passa a conhecer. Às vezes sabe as músicas, mas não quem está por trás delas. É importante homenagear um artista cearense vivo, porque a maioria das pessoas fazem apenas homenagens póstumas. O artista tem que se sentir importante neste momento", afirma.

A estudante Júlia Fraga, 23, destacou a temática da apresentação do Luxo da Aldeia e enfatizou a qualidade do trabalho de Fausto Nilo: “Um letrista magnífico, já fui a um show dele no Cineteatro São Luiz. Conheci o Luxo da Aldeia em 2016 e já virei fã. Gosto muito do estilo deles. ‘Cartaz’ é uma música que eu gosto muito”.

Fausto Nilo também foi homenageado com um troféu entregue pelo secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira. O titular da Secultfor pontuou a necessidade de se valorizar a obra do cearense, cuja carreira trouxe muitos frutos para o Estado e para o Brasil.

Olodum no palco

Na sequência, a banda Olodum “incendiou” a plateia com a animação característica do grupo. Antes de subir ao palco, o vocalista Lucas di Fiori - que acabou machucando o tornozelo durante a apresentação, mas voltou a cantar - destacou a energia do povo fortalezense, indicando a alegria do grupo em comparecer ao Pré-Carnaval na Cidade.

Neste ano, o Olodum completa 45 anos de história. Séfora do Nascimento, 24, acompanhou a amiga Júlia para a folia - e enfatizou como estava animada para assistir ao show do Olodum. Ela conheceu a banda a partir do seu pai, que escutava o grupo não apenas na época de Carnaval, e “se apaixonou”. “Poder participar de um show deles pela primeira vez é muito gratificante”, indicou.

O Pré-Carnaval 2024 foi aberto na Praça do Ferreira, então, com bastante animação e expectativas para os próximos dias de folia.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.