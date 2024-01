Tentativa de roubo a turistas em dunas do Cumbuco: um suspeito é preso

Foto: Reprodução/Redes Sociais VÍDEO mostra momento da abordagem

Um suspeito da tentativa de roubo que ocorreu nas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, foi preso nessa quinta-feira, 11, em um imóvel. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O vídeo das imagens da ação começou a circular na última terça-feira, 9, nas redes sociais

Conforme o órgão, o homem identificado como Antônio Carlos da Silva, o "Kekel", tem 12 antecedentes por crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídios. Ele foi detido por policiais militares.

Um segundo suspeito pela ação também foi identificado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), mas ainda está sendo procurado e tem mandado de prisão em aberto contra ele, conforme O POVO apurou.

"Kekel" já havia sido preso anteriormente pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no entanto estava novamente em liberdade. As roupas que teriam sido usadas na ação criminosa filmada em vídeo foram apreendidas.

Nas imagens que passaram a circular nas redes sociais, as vítimas aparecem em um passeio de buggy nas Dunas do Cumbuco quando são surpreendidas por dois criminosos que apontam as armas para o veículo.

O motorista não para o veículo. A ação criminosa foi filmada por uma das vítimas que estava com o aparelho celular filmando o passeio.

O motorista do buggy é vice-presidente da Cooperativa de Bugueiros do Cumbuco e relatou que os turistas, inicialmente, não tiveram noção da situação.

Eles chegaram a pensar que a abordagem era uma “encenação” e fazia parte do passeio.

O POVO apurou ainda que o comandante-geral da PMCE, Klênio Savyo Nascimento de Sousa, esteve no local do crime e mobilizou reforço no policiamento.

Uma área por trás das Dunas, uma comunidade de difícil acesso, seria utilizada para criminosos transitarem praticando crimes.