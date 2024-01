Por mais de uma década, a partir do fim dos anos 1990 até 2012, o voto conservador na Capital teve como principal expoente Moroni Torgan, então nome do PSDB, depois PFL, que mudou o nome para DEM e é o atual União Brasil, após fusão com o PSL. Moroni disputou a Prefeitura em 2000, quando foi a surpresa da eleição e ficou em terceiro. Concorreu ainda contra Luizianne, nome da esquerda, sendo derrotado em duas oportunidades (2004 e 2008). Posteriormente, foi eleito vice-prefeito, em 2016, na chapa do prefeito e candidato à reeleição Roberto Cláudio (PDT), de coalizão majoritariamente de centro-esquerda.

Nos últimos anos, grupos conservadores têm crescido eleitoralmente na Capital. Atualmente, o principal nome no cenário fortalezense é Capitão Wagner, que disputou a Prefeitura em duas oportunidades e deverá ir para a terceira tentativa em 2024. Em 2016, Wagner recebeu 46,43% dos votos válidos (588.451 votos). Em 2020, o percentual foi de 48,31% dos votos válidos (624.892 votos).

Em 2022, Wagner concorreu ao Governo e apesar de ser derrotado, foi o candidato mais votado em Fortaleza, onde obteve 602 mil votos; 56 mil votos a mais que o segundo colocado na cidade e atual governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Além de Wagner, novas ramificações do conservadorismo ganharam força. Os deputados André Fernandes (federal) e Carmelo Neto (estadual), ambos do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, são parte da ala bolsonarista que abraçou o segmento. Representantes da nova safra política, André e Carmelo foram os mais votados para os respectivos cargos em 2022, com a maioria dos seus votos em Fortaleza. Fernandes é pré-candidato a prefeito da Capital em 2024 e disputará espaço com Wagner.

Cleyton Monte explica que o bolsonarismo canalizou o voto conservador. "Mesmo que não sejam maioria, são forças que conseguem grande representação no Legislativo. Parlamentares que chegam com essa bandeira tem boa votação e não podem ser desprezados na disputa para o Executivo", diz.

Para o cientista político, o voto conservador, sozinho, "não ganha uma eleição", mas qualquer candidato a prefeito que almeje ganhar em Fortaleza "precisa de um diálogo com os conservadores".

Esse eleitorado está presente em diversas camadas da sociedade: "Forças policiais, grupos religiosos, diferentes representações de profissionais liberais. Até mesmo nas periferias. Muito se associa a periferia com as esquerdas ou com o progressismo e sabemos que não funciona assim. O voto conservador sempre existiu, mas pela característica da formação da Cidade, ainda não se tornou predominante". (Vítor Magalhães)