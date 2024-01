Crise na segurança do Equador não é de agora e já dava sinais

Foto: Reprodução/ Forças Armadas do Equador via AFP Quem é Fito, líder da maior facção criminosa do Equador que fugiu da prisão e fez país ter dias de terror

O mundo acompanha, espantado, a escalada da violência no Equador registrada nos últimos dias, com cenas dignas de filmes hollywoodianos: sequestros de policiais, explosões e queima de veículos e até homens mascarados e armados invadindo a sede de uma TV estatal. O gatilho para isso foi a fuga do criminoso Adolfo Macías, o "Fito", da prisão.

Fito é líder da principal facção equatoriana ligada ao narcotráfico, os Los Choneros. Em resposta, o presidente Daniel Noboa decretou um estado de exceção por 60 dias e 22 organizações criminosas listadas como terroristas. As Forças Armadas passaram a atuar na repressão a estes grupos, enquanto a população segue acuada e temerosa. O atual cenário de guerra é retrato de anos de falhas no combate a esses grupos criminosos.

O Equador se tornou uma das rotas internacionais de tráficos mais atraentes para grupos, inclusive de outros países como a Colômbia e o México. Por estar situado entre os grandes produtores de cocaína do mundo, Colômbia e Peru, o país é visto como um portal de ligação com os Estados Unidos e a Europa, principais mercados consumidores de cocaína.

O contexto de agora vem escalando aos poucos desde 2018, com rebeliões em presídios e aumento da violência urbana ao longo dos últimos anos. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes se multiplicou ano a ano, passando de oito em 2020 para 46,5 homicídios a cada 100 mil habitantes no ano passado. Um dos retratos mais emblemáticos dessa violência, vale lembrar, ocorreu a pouquíssimo tempo, com o assassinato, a tiros, do candidato presidencial Fernando Villavicencio, durante a campanha presidencial de 2023.