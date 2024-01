Elenir Pereira: quando o hospital é palco e a música cura

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 11-01-2024: Fotos: Elenis Pereira-Dois Dedos de Prosa. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Às terças e sextas, os corredores iluminados com luzes brancas incandescentes ganham novos tons com a chegada de uma equipe formada por médicos e equipe do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) para tocar e cantar músicas.

O grupo Afinados com a Sáude, encabeçado pela teóloga Elenir Pereira, acontece desde 2021 e encanta tanto pacientes quanto acompanhantes e equipe médica. A escolha de canções — na maioria cristãs ou de música popular — é selecionada com a intenção de “levar essa mensagem de vida, esperança e alegria”.

Ao O POVO, ela remonta as origens do projeto, em meio à pandemia de Covid-19, que propõe usar o poder da música de transcender para melhorar a vida de pacientes e profissionais do hospital. O grupo leva duas horas semanais de música para uma das unidades hospitalares mais movimentadas do Ceará.

O POVO - Fale um pouco sobre você e seu trabalho no hospital.

Elenir Pereira - Sou Elenir Pereira, entrei em 1984 aqui no HGF. Sempre me identifiquei muito com o HGF, tá na alma da gente. Costumo dizer que quem chega aqui precisa amar essa Casa. (Eu) Me envolvi desde que cheguei, na dimensão religiosa do hospital, pois fora daqui sou teóloga e acompanhava diretamente, na Arquidiocese de Fortaleza, os movimentos religiosos.

Na pandemia, em 2021, a gente sentiu uma necessidade muito grande de contribuir com alguma coisa. Eu já sabia de alguns colegas com esse dom pra música, então os procurei, e no mês de maio de 2021, coloquei música nas entradas do hospital. A gente colocou uma hora de música todos os dias. Decidimos, então, fazer o projeto, para que durasse mais tempo.

O POVO - O grupo Afinados com a Saúde nasceu em 2021, no meio da pandemia. Como foi esse processo em um momento como aquele?

Elenir Pereira - Em junho de 2021, com a ideia da música ficar mais presente, surgiu essa ideia de fazer um projeto e comecei a procurar e fiz um grupo com 17 pessoas que têm sensibilidade para a música. Sentamos e fizemos o projeto. O objetivo central é oferecer aos usuários, acompanhantes e profissionais do HGF, momentos sistemáticos de alegria com os elementos construtivos e transcendentes da música. A gente sabe que a música transcende, ainda mais num hospital.

Foi uma experiência inicialmente de trazer um certo conforto diante do medo que a gente passava. Em todos nós, profissionais e não profissionais, existia um medo profundo no mundo inteiro. Então, a tensão em um hospital era muito presente e de forma muito sensível.

O POVO - De que áreas da saúde são os profissionais que formam o grupo?

Elenir Pereira - São muitos profissionais. Temos: nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, setor de transportes do hospital, psicologia, fisioterapia, rouparia, maqueiros do hospital. Essas são as áreas com vários colegas que também são artistas. Alguns têm esse talento de voz ou instrumento musical. Usamos violino, violão, teclado e saxofone. O projeto acontece duas vezes por semana, terças e sextas, das 10 às 11 horas.

O POVO - Você acredita que atividades lúdicas como essa são uma forma de humanizar mais a vivência desses pacientes na unidade hospitalar?

Elenir Pereira - Eu não só acredito, como dou todo meu poder de vida que eu possa contribuir tanto aqui no HGF ou em qualquer hospital. Porque a questão da humanidade hoje está tão sofrida. Não só a questão da pandemia, mas todos os descasos que acontecem no planeta, no meio ambiente. A vida hoje é muito descartada.

Não só a música, mas os outros eventos que fazemos aqui, como o aniversário de alguns pacientes. Eles ficam tão gratos. São várias as ações que acontecem dentro desse processo da humanização, inclusive o HGF tem o Plano Nacional de Humanização (PNH), como também para com o funcionário. Na hora que a música chega onde tem o paciente, os profissionais recebem também esse fluxo positivo do lúdico, do afetivo, do carinho passado pro paciente e acompanhante.

O POVO - Qual é a sensação de ver o projeto impactar os pacientes dessa forma?

Elenir Pereira - A sensação é a certeza de que nossa vida aqui é de servir, e nós, que trabalhamos na unidade hospitalar, a gente precisa ter uma consciência muito aguçada para o cuidado. É importante que essa pessoa se sinta acolhida e cuidada por todos que estamos aqui. Estar aqui é estar à serviço do outro.