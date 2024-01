Registros de armas de fogo em baixa

Foto: o povo Capa

Graças à política de flexibilização do governo Bolsonaro, mercado de armas de fogo viveu dias de glória entre 2019 e 2022. Retorno de Lula impôs restrições que afetam as dinâmicas do setor e aquecem os debates sobre o tema. A reportagem, que figurou na manchete da edição de sexta-feira, 12, do O POVO, assinada pelo jornalista Jáder Santana e pelo cientista de dados Alexandre Cajazeira, acompanha o sobe e desce do mercado de armas pelo prisma de um entusiasta e vendedor de armamento. O material detalha que as 135 mil emissões de registros de armas de fogo contabilizadas em 2022 transformaram-se, entre os meses de janeiro e novembro de 2023, em 28 mil. A queda foi de 79%.