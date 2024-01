Seleção unificada para concursos federais

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, fala sobre os editais do Concurso Público Nacional Unificado

Os oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foram finalmente divulgados. A promessa do modelo de seleção de servidores públicos federais é a de democratização dos concursos. Para quem não entendeu ainda, a seleção é apenas para cargos federais, mas os tribunais não entraram neste tipo de prova. A iniciativa foi proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, cuja ministra da pasta é Esther Dweck (na foto ao centro).

Mais especificamente, o novo modelo é voltado à aplicação conjunta de concursos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Como uma das medidas para cumprir a meta de democratização, o certame vai ser aplicado em 220 cidades.

Segundo a ministra, a ideia é que o CPNU englobe a maior diversidade possível que o Brasil possui. Para isso, o Governo Federal avaliou densidade populacional e o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como as facilidades de acesso para escolher os locais de prova. Porém, se a cidade tem estrutura isso ainda será avaliado. Se não tiver, a próxima localidade será analisada para suprir a possível ausência.

A inspiração para este modelo é justamente um sistema já consolidado, o Exame Nacional do Ensino Médio. Não à toa o CPNU é chamado de Enem dos Concursos. Aqui também os candidatos vão poder concorrer a mais de um cargo, mas isso dentro de um único bloco dos oito existentes. No momento da inscrição, portanto, deve-se optar por apenas um dos blocos temáticos. Depois é só indicar a carreira por ordem de preferência. Serão provas objetivas comuns a todos e as específicas (objetivas e dissertativas) do bloco temático de sua escolha. A organização disto tudo vai ter de ser muito fina para que não haja os vazamentos vistos no Enem. Mas sem dúvidas é umas das grandes oportunidades por quem optar por realizar concursos, com promessa de realização a cada dois anos.

