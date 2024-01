Lei inclui bullying e ciberbullying no Código Penal

Foto: Jatuporn Tansirimas/ adobestock LEI também eleva pena para crimes do ECA

Os crimes de bullying e ciberbullying passam a estar no Código Penal Brasileiro. Foi sancionada ontem a Lei 4224/2021, que altera ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo a norma sancionada, o bullying passa a ser tipificado - ou seja, passa a ser definido legalmente - como "intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais".

Já o ciberbullying é definido na lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o bullying praticado em ambiente virtual.

Crime hediondo

O texto também inclui quatro crimes praticados contra crianças e adolescentes no rol de crimes hediondos, alterando a Lei 8.072, de 1990, que trata dessa tipificação. São eles: agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente em imagens pornográficas; adquirir, possuir ou armazenar imagem pornográfica com criança ou adolescente; sequestrar ou manter em cárcere privado crianças e adolescentes; traficar pessoas menores de 18 anos.

Quem é condenado por crime hediondo, além das penas já previstas na legislação, não pode receber alguns benefícios, com destaque para qualquer anistia, indulto ou fiança. Nesses casos, a progressão da pena é mais lenta e a sentença terá de ser cumprida inicialmente em um regime fechado. A lei sancionada ontem também instaura estratégias de prevenção contra a violência nas escolas.

Na prática

Para a professora, pedagoga e bacharel em Direito Sônia Aranha, ativista de questões relacionadas ao Direito Educacional, na prática a medida visa a pressionar as escolas para, de fato, agirem contra o bullying. Segundo ela, a lei anterior sobre o assunto, de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, se mostrou ineficaz por não determinar a punição contra casos de violência.

"Eu vejo com bons olhos essa criminalização do bullying. Você tem uma responsabilização do Poder Público local e isso contribui bastante", diz ela. "Nós temos um país enorme, com tantos municípios, e nos municípios menores muitas vezes as crianças e os adolescentes ficam à mercê das escolas - que, até o momento, não conseguiram colocar em prática a proteção a esses jovens, em especial as escolas públicas", afirma.